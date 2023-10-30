Депутат Госдумы Журова о победе Spirit: «Это хороший пример того, что команда не распалась на фоне СВО. Наша сторона как раз ни на никого не давит, никаких политических нюансов»

Теги Светлана Журова The International Team Spirit Dota 2

Светлана Журова поздравила Spirit с победой на ЧМ по Dota 2.

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«Это хороший пример того, что команда не распалась на фоне СВО. Наша сторона как раз ни на никого не давит, никаких политических нюансов. А вот на украинцев было давление со стороны их страны плюс в соцсетях. Они молодцы, что не ведутся на это. Украинцы не боятся проблем.

 Вообще история Team Spirit их побед – не про дружбу. У ребят на кону огромные деньги. Такую сильную команду собрать крайне сложно. Они понимают, что жизнь одна. Нет гарантии, что с другими все будет идти будет так же слаженно. Здесь коммерческая составляющая играет огромную роль.

Русские киберспортсмены — одни из лучших в мире, но конкуренция большая. Да, они сильные и побеждают больше всех, но другие команды не менее опасные. Не надо расслабляться», – заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Российско-украинский состав Spirit выиграл The International 2023 по Dota 2 и заработал за победу 1,4 млн долларов. Команду уже выигрывала The International в 2021 году – тогда за 1-е место клуб получил 18,3 млн долларов.

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13 комментариев

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Vasiliy Pupkin
Ещё одна говорящая голова пытается примазаться.
Алло, ты, как и подобные тебе депутаны, сделала всё, чтобы они распались.
Только их заслуга, что они продолжают играть и добиваться хороших результатов. И стараются как можно меньше ассоциироваться с такими, как ты.
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Бракованный
О начались все бесполезные протиратели штанов подмазываться к победе частного клуба.
Ждем, когда и деду нужную папочку принесут на днях.
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Крис Фадина
интересно, у нее замкнет мозг, если попросить назвать "другую сильную" команду?
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selil
Меня главное что позабавило в этой ситуации, это уровень "поддержки спиритов" в украинском коммьюнити. Вы себе сохранили рассудок, не заходя на мейнкаст, а я все же рискнул. Так вот, 80% чата там болело против яторо и миры, называя их подсосами и малороссами. А в конце после слов яторо бафик и второй этот чел из лола и вовсе зафлеймили своих сограждан. Сказали что-то вроде "надеемся в будущем у нас все же будут киберспортсмены, адекватно поддерживающие государство". А в чате во время матча ликвид - спирит люди на полном серьезе болели за инсению и желали спритам отправится "домой в пакетиках".

На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
+5
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иван нарицын
Ответ selil
Меня главное что позабавило в этой ситуации, это уровень "поддержки спиритов" в украинском коммьюнити. Вы себе сохранили рассудок, не заходя на мейнкаст, а я все же рискнул. Так вот, 80% чата там болело против яторо и миры, называя их подсосами и малороссами. А в конце после слов яторо бафик и второй этот чел из лола и вовсе зафлеймили своих сограждан. Сказали что-то вроде "надеемся в будущем у нас все же будут киберспортсмены, адекватно поддерживающие государство". А в чате во время матча ликвид - спирит люди на полном серьезе болели за инсению и желали спритам отправится "домой в пакетиках". На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
ну, а что ты хотел от текущей аудитории маинкаста и его самого, они уже давно все всем показали, нормальные украинцы на маинкасте не сидят
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Тимур Бугаевский
ниче, что они в Сербии сидят, как раз из-за "сво"?)
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Vasiliy Pupkin
Ответ selil
Меня главное что позабавило в этой ситуации, это уровень "поддержки спиритов" в украинском коммьюнити. Вы себе сохранили рассудок, не заходя на мейнкаст, а я все же рискнул. Так вот, 80% чата там болело против яторо и миры, называя их подсосами и малороссами. А в конце после слов яторо бафик и второй этот чел из лола и вовсе зафлеймили своих сограждан. Сказали что-то вроде "надеемся в будущем у нас все же будут киберспортсмены, адекватно поддерживающие государство". А в чате во время матча ликвид - спирит люди на полном серьезе болели за инсению и желали спритам отправится "домой в пакетиках". На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
Чаты вообще не показатель, это рассадник деграданства и рофлов за гранью фола.
Ну а мнение Бафика это только мнение Бафика, а не всех украинцев. В принципе, соотношение размеров аудитории украинской трансляции и русскоязычных трансляций показывает, что многие украинцы смотрели как раз последние.
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иван нарицын
Ответ Крис Фадина
интересно, у нее замкнет мозг, если попросить назвать "другую сильную" команду?
обязательно, это ж киберспорт, мало вероятно что они в теме, но высказаться нужно
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Неизвестно Неизвестно
Ответ selil
Меня главное что позабавило в этой ситуации, это уровень "поддержки спиритов" в украинском коммьюнити. Вы себе сохранили рассудок, не заходя на мейнкаст, а я все же рискнул. Так вот, 80% чата там болело против яторо и миры, называя их подсосами и малороссами. А в конце после слов яторо бафик и второй этот чел из лола и вовсе зафлеймили своих сограждан. Сказали что-то вроде "надеемся в будущем у нас все же будут киберспортсмены, адекватно поддерживающие государство". А в чате во время матча ликвид - спирит люди на полном серьезе болели за инсению и желали спритам отправится "домой в пакетиках". На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
пи3д*ц конечно) а я дефал мейкаст))))
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svas17
Талантливая .....болка
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No_mad
Ответ selil
Меня главное что позабавило в этой ситуации, это уровень "поддержки спиритов" в украинском коммьюнити. Вы себе сохранили рассудок, не заходя на мейнкаст, а я все же рискнул. Так вот, 80% чата там болело против яторо и миры, называя их подсосами и малороссами. А в конце после слов яторо бафик и второй этот чел из лола и вовсе зафлеймили своих сограждан. Сказали что-то вроде "надеемся в будущем у нас все же будут киберспортсмены, адекватно поддерживающие государство". А в чате во время матча ликвид - спирит люди на полном серьезе болели за инсению и желали спритам отправится "домой в пакетиках". На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
я всякой дурки ожидал, но чтоб так...
А можешь клипы нарезать?
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Олег Кузнецов
Ответ Vasiliy Pupkin
Ещё одна говорящая голова пытается примазаться. Алло, ты, как и подобные тебе депутаны, сделала всё, чтобы они распались. Только их заслуга, что они продолжают играть и добиваться хороших результатов. И стараются как можно меньше ассоциироваться с такими, как ты.
Ну вот и бывшая сотрудница конвойной службы Журова решила приобщиться к победе.
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