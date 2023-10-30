Депутат Госдумы Журова о победе Spirit: «Это хороший пример того, что команда не распалась на фоне СВО. Наша сторона как раз ни на никого не давит, никаких политических нюансов»
Светлана Журова поздравила Spirit с победой на ЧМ по Dota 2.
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«Это хороший пример того, что команда не распалась на фоне СВО. Наша сторона как раз ни на никого не давит, никаких политических нюансов. А вот на украинцев было давление со стороны их страны плюс в соцсетях. Они молодцы, что не ведутся на это. Украинцы не боятся проблем.
Вообще история Team Spirit их побед – не про дружбу. У ребят на кону огромные деньги. Такую сильную команду собрать крайне сложно. Они понимают, что жизнь одна. Нет гарантии, что с другими все будет идти будет так же слаженно. Здесь коммерческая составляющая играет огромную роль.
Русские киберспортсмены — одни из лучших в мире, но конкуренция большая. Да, они сильные и побеждают больше всех, но другие команды не менее опасные. Не надо расслабляться», – заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Российско-украинский состав Spirit выиграл The International 2023 по Dota 2 и заработал за победу 1,4 млн долларов. Команду уже выигрывала The International в 2021 году – тогда за 1-е место клуб получил 18,3 млн долларов.
🏆 Spirit – чемпионы The International! У нее вообще нет слабых мест
Алло, ты, как и подобные тебе депутаны, сделала всё, чтобы они распались.
Только их заслуга, что они продолжают играть и добиваться хороших результатов. И стараются как можно меньше ассоциироваться с такими, как ты.
Ждем, когда и деду нужную папочку принесут на днях.
На фоне этой дурки читать подобные новости очень странно
Ну а мнение Бафика это только мнение Бафика, а не всех украинцев. В принципе, соотношение размеров аудитории украинской трансляции и русскоязычных трансляций показывает, что многие украинцы смотрели как раз последние.
А можешь клипы нарезать?