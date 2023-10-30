🏆 Spirit выиграла The International 2023

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Spirit – чемпион The International 2023!.

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Гранд-финал с Gladiators закончился со счетом 3:0 в пользу российско-украинского состава. Первая карта завершилась за 34 минуты, вторая – за 43 минуты, третья – за 43 минуты.

Spirit за победу на The International 2023 заработала 1,4 млн долларов, Gladiators за второе место – 377 тысяч долларов.

В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов. Команда повторила достижение OG, став двукратными победителями ЧМ по Dota 2.

Spirit стала третьей командой, выигравшей всухую в гранд-финале The International, и пятой командой в истории, не проигравшей ни одной серии на The International.

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
  • Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
  • Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
  • Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).

Состав Gaimin Gladiators:

  • Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  • Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  • Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  • Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
  • Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  • Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

В 2023 году Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат Riyadh Masters в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов

Gladiators ранее выиграли два прошлых сезона DreamLeague. Победы на трех мейджорах DPC-сезона и двух сезонах DreamLeague принесли Gladiators 1,2 миллиона долларов.

Spirit разваливает этот Инт на скиле. Парням даже не нужно ломать мету

Яторо опять побрился налысо на Инте! Хотя обещал так не делать

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24 комментария

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あなたは私の嫌悪感
боги доты
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ramzes136666
Ответ bigdickLanM
ну камон, сравнивать те инты и этот мейджор (улыбающиеся Гладиаторы после финала - это много говорит об уровне турнира), не говоря уже о охапке настоящих мейджеров от OG - не уровень, как ни натягивай
Да да, на 10 Инте они мету абузили, Магнус нечестный, турниры сейчас не те, иди наxуй короче
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Олесь Тимошенко
Spirit безусловно сильнейшая команда мира прямо сейчас. Они — Дота.

Не пять роботов, не допускающих ошибки. А пять ребят, которые могут ошибаться. Но за каждую ошибку врага они накажут в десятикратном размере, что отлично показала (самая важная в серии) третья карта.

Теперь официально на уровне с OG, и есть все, чтобы взойти на ALLTIME-престол Доты. Счастлив быть частью этой великой истории.

Больше всего рад за Мипошку. Великий пример того, что вера в свое дело может завести тебя туда, где ты и не мечтал оказаться.

P.S. Ну и история с Ларлом, конечно, абсолютно киношная. Ты приходишь в команду, которая все еще номинально носит на себе титул чемпиона мира, на буквально важнейшую роль, ничего не показываешь в самом начале и ловишь просто сумасшедший хейт, чтобы не сломаться и в конце прийти к этому. Тру аниме герой.

Грац, Драконы! Гордость региона!

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Иван Воронцов
14 разных героев на 15 пиков у Спиритов.
Лучшие. Просто лучшие.
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Крис Фадина
ящеры (кроме дурачье) сосать
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Дмитрий Голубенков
До 24-й минуты думал, что Глады добавят интриги, но Спириты резко стали идеальны.
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Pasta
Ответ Alex Serpen
Толерастнутый спортс. Это российская организация, а не российско-украинский состав.
Организация может и российская, став лишь вынужденно "сербской", но победили 5 игроков в кабинке, а там есть и россияне, и украинцы = то бишь это именно российско-украинский ростер/состав игроков. То есть проще говоря, древние РУСЫ победили Ящеров(там затесался один РУС среди них, но это тайный агент). Нашел к чему придраться, ей богу.
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Pasta
Ответ Maksim Serov
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Еще скажи, что Ана лучший керри в истории Доты, потому что 2-ух кратный чемпион Инта. Фактор, что ему повезло оказаться в нужной команде - мы не будем учитывать)

P.s. А если серьезно... Бегать и душить с керри-виспом - это живая дота, а катать всех на Магнусе - нет? Ну возьмем самый поверхностный уровень, без углублений в макро игру, в мувмент по карте, в качество тим-файтов, решения в лейте(ты такой уровень не потянешь) + раз ты принижаешь заслуги Спирит, то я как бы принижу заслуги ОГ и сведу все к одному.
Вот просто, "катают челы с виспом и всех выносят в агрессив стиле" - живая дота, "катают челы с магнусом и катают на роге" - фуу, унылая дота, невозможно смотреть... Логика ОГ-фанбоя. Иди пересмотри Киевский Мейджор, полегчает.
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Pasta
Ответ bigdickLanM
ну камон, сравнивать те инты и этот мейджор (улыбающиеся Гладиаторы после финала - это много говорит об уровне турнира), не говоря уже о охапке настоящих мейджеров от OG - не уровень, как ни натягивай
Уже второго ОГ-фанбоя порвало) Инты резко перестали быть "крутыми" сразу после ТИ9, как выиграли ОГ)) xDD

Тогда я скажу, что тру-Инты были вообще лишь первые два) И таким образом эти титулы ОГ в стиле "весь сезон сосем, а на Инте проперло" - тоже не будем учитывать. Лишь титул Нави и Альянс имеют легитимность. Просто использую твою логику ог-фанбоя, раз у тебя так удобно "инты стали не очень" как раз после ТИ9. Удобная ущербная логика)
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Олесь Тимошенко
Ответ Alex Serpen
Толерастнутый спортс. Это российская организация, а не российско-украинский состав.
А турнир менеджмент и управленцы выиграли, или состав?) 🤡🤡🤡
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FeelMyAnger
Отдать всего две карты за турнир - ошеломительное достижение. Пусть игр было и меньше, чем на Интах в предыдущие годы, но это нисколько не умаляет факт того, что Спиритов в текущий момент можно считать одной из сильнейших команд в истории.
Парням - поздравления, Корбену и стаффу - безграничный респект
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Pasta
Нереально крутая игра от Спирит, просто монолитная команда. Сильны в комплексе, во всех аспектах игры. Как говорится, "еб*т с запасом". Просто пронесли весь турнир, начиная с групп и заканчивая гранд-финалом.

Конечно очередной гранд-финал 3-0, при этом за исключением 3 карты, он вообще однокалиточный... Может немного разочаровывает с точки зрения интриги и качества финала, но это не проблема Спирит, а победа наших РУСОВ гораздо важнее и дает больше радости, чем желание посмотреть потные катки.
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Sphaerotheca
Ответ Alex Serpen
Толерастнутый спортс. Это российская организация, а не российско-украинский состав.
Вск правильно указано, организация сербская то, кук0лдик)
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bedouin
как же приятно когда команда, за которую ты болеешь даже когда она сосет, разносит всех без шансов. невероятное чувство. теперь буду молиться на то, что бы челси выиграли лч)))
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Silbye
Спирит выиграли TI - это Ларл виноват!
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Олесь Тимошенко
Ответ bedouin
как же приятно когда команда, за которую ты болеешь даже когда она сосет, разносит всех без шансов. невероятное чувство. теперь буду молиться на то, что бы челси выиграли лч)))
Не, ну ты всё таки что-то хотя бы теоретически реальное загадывай…
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Роман Балцатеску
Ответ Maksim Serov
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Действительно, ОГ для Спирит мне казались тоже что-то на уровне фантастики, и это утверждение у меня укрепилось после прошлого Инта. Но команда перестроилась и заиграла снова, при том аналитики кибера отмечали, что команда прибавила в доминации и это правда. Этот Инт и в особенности два последних дня - тотальный вынос всех соперников, как ОГ и Тундра. Прошлые достижения тоже нельзя принижать, попробуйте со взрослыми людьми работать над командными передвижениями, действиями в разных игровых ситуациях - это очень сложно. Спирит 2023 года сохранили все лучшее из 2021 и апгрейднулись. С учётом того, что команда брала ещё 2 рияда, побеждала в ДПС сезонах и т.д - я считаю, что эта команда - Лучшая в истории доты.
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lightasset
Ответ Silbye
Спирит выиграли TI - это Ларл виноват!
Причём не пассажиром , а высушил Квина, и что творил на Дазле, отвал башки
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