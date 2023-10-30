🏆 Spirit выиграла The International 2023

Spirit – чемпион The International 2023!.

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Гранд-финал с Gladiators закончился со счетом 3:0 в пользу российско-украинского состава. Первая карта завершилась за 34 минуты, вторая – за 43 минуты, третья – за 43 минуты.

Spirit за победу на The International 2023 заработала 1,4 млн долларов, Gladiators за второе место – 377 тысяч долларов.

В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов. Команда повторила достижение OG, став двукратными победителями ЧМ по Dota 2.

Spirit стала третьей командой, выигравшей всухую в гранд-финале The International, и пятой командой в истории, не проигравшей ни одной серии на The International.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);

Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);

Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);

Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);

Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);

Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).

Состав Gaimin Gladiators:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);

Квинн «Quinn» Каллахан (США);

Маркус «Ace» Хелгард (Дания);

Эрик «tOfu» Энгель (Германия);

Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);

Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

В 2023 году Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат Riyadh Masters в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов

Gladiators ранее выиграли два прошлых сезона DreamLeague. Победы на трех мейджорах DPC-сезона и двух сезонах DreamLeague принесли Gladiators 1,2 миллиона долларов.

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