🏆 Spirit выиграла The International 2023
Spirit – чемпион The International 2023!.
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Гранд-финал с Gladiators закончился со счетом 3:0 в пользу российско-украинского состава. Первая карта завершилась за 34 минуты, вторая – за 43 минуты, третья – за 43 минуты.
Spirit за победу на The International 2023 заработала 1,4 млн долларов, Gladiators за второе место – 377 тысяч долларов.
В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов. Команда повторила достижение OG, став двукратными победителями ЧМ по Dota 2.
Spirit стала третьей командой, выигравшей всухую в гранд-финале The International, и пятой командой в истории, не проигравшей ни одной серии на The International.
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
- Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
- Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
- Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).
Состав Gaimin Gladiators:
- Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
- Квинн «Quinn» Каллахан (США);
- Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
- Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
- Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
- Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).
В 2023 году Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат Riyadh Masters в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов
Gladiators ранее выиграли два прошлых сезона DreamLeague. Победы на трех мейджорах DPC-сезона и двух сезонах DreamLeague принесли Gladiators 1,2 миллиона долларов.
Spirit разваливает этот Инт на скиле. Парням даже не нужно ломать мету
Яторо опять побрился налысо на Инте! Хотя обещал так не делать
Не пять роботов, не допускающих ошибки. А пять ребят, которые могут ошибаться. Но за каждую ошибку врага они накажут в десятикратном размере, что отлично показала (самая важная в серии) третья карта.
Теперь официально на уровне с OG, и есть все, чтобы взойти на ALLTIME-престол Доты. Счастлив быть частью этой великой истории.
Больше всего рад за Мипошку. Великий пример того, что вера в свое дело может завести тебя туда, где ты и не мечтал оказаться.
P.S. Ну и история с Ларлом, конечно, абсолютно киношная. Ты приходишь в команду, которая все еще номинально носит на себе титул чемпиона мира, на буквально важнейшую роль, ничего не показываешь в самом начале и ловишь просто сумасшедший хейт, чтобы не сломаться и в конце прийти к этому. Тру аниме герой.
Грац, Драконы! Гордость региона!
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Лучшие. Просто лучшие.
P.s. А если серьезно... Бегать и душить с керри-виспом - это живая дота, а катать всех на Магнусе - нет? Ну возьмем самый поверхностный уровень, без углублений в макро игру, в мувмент по карте, в качество тим-файтов, решения в лейте(ты такой уровень не потянешь) + раз ты принижаешь заслуги Спирит, то я как бы принижу заслуги ОГ и сведу все к одному.
Вот просто, "катают челы с виспом и всех выносят в агрессив стиле" - живая дота, "катают челы с магнусом и катают на роге" - фуу, унылая дота, невозможно смотреть... Логика ОГ-фанбоя. Иди пересмотри Киевский Мейджор, полегчает.
Тогда я скажу, что тру-Инты были вообще лишь первые два) И таким образом эти титулы ОГ в стиле "весь сезон сосем, а на Инте проперло" - тоже не будем учитывать. Лишь титул Нави и Альянс имеют легитимность. Просто использую твою логику ог-фанбоя, раз у тебя так удобно "инты стали не очень" как раз после ТИ9. Удобная ущербная логика)
Парням - поздравления, Корбену и стаффу - безграничный респект
Конечно очередной гранд-финал 3-0, при этом за исключением 3 карты, он вообще однокалиточный... Может немного разочаровывает с точки зрения интриги и качества финала, но это не проблема Спирит, а победа наших РУСОВ гораздо важнее и дает больше радости, чем желание посмотреть потные катки.