В Госдуме РФ поздравили Spirit: «Хочется поздравить и россиян, и украинцев. Здесь политики нет никакой, ребята объединяются по профессиональным и личным качествам, по духу»

Представитель Госдумы поздравил Spirit с победой на TI12.

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«Хочется поздравить нашу интернациональную команду и ее участников, независимо от национальности. И россиян, и украинцев. Если будут там присутствовать еще какие-то ребята из других стран, мы всех будем приветствовать. Потому что это реально хороший пример для всех видов спорта, для всех федераций, которые пытаются включать политику. А здесь политики нет никакой. Ребята объединяются по профессиональным, по личным качествам, по духу. Поэтому Spirit так и называется.

Это простой пример, как должно быть во всем мире. Они уже второй раз завоевывают очень важный трофей. Для нас это очень важное событие. Для развития компьютерного спорта это важное событие, потому что раньше говорили, что какие-то пацаны играют там во что-то. А эти пацаны выигрывают серьезные деньги. Поэтому «Игры Будущего» планируется провести в новом формате. Будет и компьютерная история, и реальный спорт», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Spirit стала чемпионом The International 2023 и заработала почти 1,5 млн долларов.

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