В Госдуме РФ поздравили Spirit: «Хочется поздравить и россиян, и украинцев. Здесь политики нет никакой, ребята объединяются по профессиональным и личным качествам, по духу»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев The International Team Spirit Dota 2

Представитель Госдумы поздравил Spirit с победой на TI12.

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«Хочется поздравить нашу интернациональную команду и ее участников, независимо от национальности. И россиян, и украинцев. Если будут там присутствовать еще какие-то ребята из других стран, мы всех будем приветствовать. Потому что это реально хороший пример для всех видов спорта, для всех федераций, которые пытаются включать политику. А здесь политики нет никакой. Ребята объединяются по профессиональным, по личным качествам, по духу. Поэтому Spirit так и называется.

Это простой пример, как должно быть во всем мире. Они уже второй раз завоевывают очень важный трофей. Для нас это очень важное событие. Для развития компьютерного спорта это важное событие, потому что раньше говорили, что какие-то пацаны играют там во что-то. А эти пацаны выигрывают серьезные деньги. Поэтому «Игры Будущего» планируется провести в новом формате. Будет и компьютерная история, и реальный спорт», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Spirit стала чемпионом The International 2023 и заработала почти 1,5 млн долларов.

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6 комментариев

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bedouin
я хотел зайти и написать какой-нибудь язвительный комментарий, но заявление на удивление адекватное, придраться не к чему. буду надеяться, что он действительно верит в то, что говорит.
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Владислав Зырянов
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люди тот из России и Украины в большинстве своём знают об этом успехе. сербы тоже знают, локально. только те кто следит за дотой в принципе. я очень сомневаюсь что кто-то в Сербии хвалится что вот мол, смотрите наши мальчики сербские выйграли турнир. мы сербия, мы молодцы. вот они русский русский русский украинец украинец. кринж? кринж.
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Антон Глебов
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И чем это плохо? Все в плюсе.
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ramzes136666
Ответ bedouin
я хотел зайти и написать какой-нибудь язвительный комментарий, но заявление на удивление адекватное, придраться не к чему. буду надеяться, что он действительно верит в то, что говорит.
Факт
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Dmitriy Marov
Ответ вад вад
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В Сербии про доту никто и не знает толком, тут лол и валорант правят бал, как и в остальной Европе.
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