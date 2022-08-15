Депутат Госдумы Терюшков: «СМИ разразились поздравлениями в адрес российской (?!) команды Spirit. В их соцсетях поздравлений с Великим для всех россиян Днем Победы вы не найдете»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о победе Team Spirit на мейджоре в Арлингтоне.

«Киберспорт – инструмент молодежной политики, – говорят те, кто отвечает за развитие вида спорта в РФ и получает президентские гранты на проведение своих наиболее массовых мероприятий.

Сегодня утром СМИ разразились поздравлениями в адрес российской (?!) киберспортивной команды Team Spirit. Где-то там они победили.

Не так давно СМИ рассказывали нам, как Team Spirit сменили спортивное гражданство (Кибер: Spirit переехала и перевезла игроков в Сербию 24 марта). Причина была озвучена следующая:

«Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение о смене места дислокации выглядит единственно верным».

Серьезные обстоятельства, скажу я вам. Этические. Это они про СВО?

Если заглянуть в соцсети этой киберспортивной команды, то поздравлений там с Великим для всех россиян Днем Победы 9 мая вы не найдете. По этическим соображениям, конечно.

Что же это выходит? СМИ упорно титруют их как российская команда, Даниил Медведев и Дарья Касаткина – российские теннисисты. Значит, беглый Александр Невзоров в новостях должен подаваться как российский журналист, а Михаил Ходорковский как российский политик? Верная же логика…» – размышляет Терюшков в своем телеграм-канале.

В гранд-финале российско-украинская команда Spirit обыграл китайский Дота-состав «ПСЖ» (выступает под названием PSG.LGD) со счетом 3:1 и заработал 200 тысяч долларов. Лучшим игроком турнира выбрали Александра «Torontotokyo» Хертека.

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