🏆 Team Spirit выиграла мейджор в Арлингтоне

Теги PSG.LGD Team Spirit Мейджоры PGL Arlington Major Результаты Dota 2

Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022.

💸 Лови 10 000 рублей фрибета от Winline и наслаждайся мейджором

Российско-украинский состав Spirit победил в гранд-финале китайский состав «ПСЖ» (выступает под названием PSG.LGD) со счетом 3:1. «ПСЖ» и LGD объявили о партнерстве в апреле 2018 года.

За победу Spirit заработала 200 тысяч долларов и 820 очков DPC. PSG.LGD за второе место получит 100 тысяч долларов и 740 очков DPC.

В прошлом году Spirit и PSG.LGD встретились в финале чемпионата мира по Dota 2 – тогда Spirit выиграла со счетом 3:2 и заработала 18 млн долларов. В этом году Spirit и PSG.LGD также успешно отобрались на ЧМ.

Состав Spirit:

  1. Илья «Yatoro» Мулярчук
  2. Александр «Torontotokyo» Хертек
  3. Магомед «Collapse» Халилов
  4. Мирослав «Mira» Колпаков
  5. Ярослав «Miposhka» Найденов
  6. Айрат «Silent» Газиев (тренер)
  7. Виталий «Sword_Art» Петкин (аналитик)
  8. Марк «sikle» Лерман (аналитик)

Состав PSG.LGD:

  1. Ван «Ame» Чуньюй
  2. Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян
  3. Чжан «Faith_bian» Жуйда
  4. Чжао «XinQ» Цзысин
  5. Чжан «y`» Липин
  6. Чжан «xiao8» Нин (тренер)

PGL Arlington Major 2022 прошел с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд чемпионата – $500 тысяч.

Spirit выжидала 74 минуты. На 75-й вышел Yatoro и всех убил

Мы знаем, почему у Dire винрейт в два раза выше, чем у Radiant

Опрос

Что бы вы предпочли в перерывах между матчами?
3654 голосa
Студию аналитики
24%
Владимир «PGG» Аносов
Тир-лист фруктов Никса
42%
Александр «Nix» Левин
Турнир 1v1 на SF
34%
Shadow Fiend

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные