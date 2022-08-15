🏆 Team Spirit выиграла мейджор в Арлингтоне

Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022.

💸 Лови 10 000 рублей фрибета от Winline и наслаждайся мейджором

Российско-украинский состав Spirit победил в гранд-финале китайский состав «ПСЖ» (выступает под названием PSG.LGD) со счетом 3:1. «ПСЖ» и LGD объявили о партнерстве в апреле 2018 года.

За победу Spirit заработала 200 тысяч долларов и 820 очков DPC. PSG.LGD за второе место получит 100 тысяч долларов и 740 очков DPC.

В прошлом году Spirit и PSG.LGD встретились в финале чемпионата мира по Dota 2 – тогда Spirit выиграла со счетом 3:2 и заработала 18 млн долларов. В этом году Spirit и PSG.LGD также успешно отобрались на ЧМ.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук Александр «Torontotokyo» Хертек Магомед «Collapse» Халилов Мирослав «Mira» Колпаков Ярослав «Miposhka» Найденов Айрат «Silent» Газиев (тренер) Виталий «Sword_Art» Петкин (аналитик) Марк «sikle» Лерман (аналитик)

Состав PSG.LGD:

Ван «Ame» Чуньюй Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян Чжан «Faith_bian» Жуйда Чжао «XinQ» Цзысин Чжан «y`» Липин Чжан «xiao8» Нин (тренер)

PGL Arlington Major 2022 прошел с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд чемпионата – $500 тысяч.

Spirit выжидала 74 минуты. На 75-й вышел Yatoro и всех убил

Мы знаем, почему у Dire винрейт в два раза выше, чем у Radiant