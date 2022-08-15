🏆 Team Spirit выиграла мейджор в Арлингтоне

Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022.
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Российско-украинский состав Spirit победил в гранд-финале китайский состав «ПСЖ» (выступает под названием PSG.LGD) со счетом 3:1. «ПСЖ» и LGD объявили о партнерстве в апреле 2018 года.
За победу Spirit заработала 200 тысяч долларов и 820 очков DPC. PSG.LGD за второе место получит 100 тысяч долларов и 740 очков DPC.
В прошлом году Spirit и PSG.LGD встретились в финале чемпионата мира по Dota 2 – тогда Spirit выиграла со счетом 3:2 и заработала 18 млн долларов. В этом году Spirit и PSG.LGD также успешно отобрались на ЧМ.
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук
- Александр «Torontotokyo» Хертек
- Магомед «Collapse» Халилов
- Мирослав «Mira» Колпаков
- Ярослав «Miposhka» Найденов
- Айрат «Silent» Газиев (тренер)
- Виталий «Sword_Art» Петкин (аналитик)
- Марк «sikle» Лерман (аналитик)
Состав PSG.LGD:
- Ван «Ame» Чуньюй
- Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян
- Чжан «Faith_bian» Жуйда
- Чжао «XinQ» Цзысин
- Чжан «y`» Липин
- Чжан «xiao8» Нин (тренер)
PGL Arlington Major 2022 прошел с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд чемпионата – $500 тысяч.
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