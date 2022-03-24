Team Spirit переедет в Сербию. Клуб уже перевозит составы и сотрудников в Белград

Team Spirit поделилась планами на будущее.

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«События, происходящие в мире, вынуждают нас отказаться от планов по расширению инфраструктуры в Москве и сосредоточиться на перемещении сотрудников и команд клуба в Белград. Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы не верил – двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако все меняется, и одним из этих изменений является текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники.

Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным. У киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. Мы в Team Spirit много лет выстраивали тесную связь с комьюнити по всему миру, и верим, что она будет только крепче. Не важно, где ты живешь и на каком языке говоришь», – сообщила организация в телеграм-канале.

Сейчас Team Spirit находится на буткемпе в Сербии.

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