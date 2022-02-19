🔥 Мы ищем новостника!

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро- и киноиндустрии, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на трансляции стримера и блогера Ильи «Maddyson» Давыдова, то вакансия новостника ждет именно вас!

Также мы ищем двух SMM-редакторов! (одного – только на соцсети про CS)

От вас требуется:

грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;

знание английского для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;

адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;

выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

Ознакомьтесь с подкастом Кайла «Kyle» Фридмана и Доминика «Lacoste» Стипича. Переведите и оформите новостью 2-3 самых интересных и острых цитаты аналитиков. Напишите актуальную новость по статистике из Доты или CS:GO. Это может быть как неожиданно высокий/низкий винрейт какого-то героя из Доты в пабликах за последнюю неделю или удачное выступление каэсера в недавнем профессиональном матче, так и любой другой интересный статистический факт (примеры – здесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Stratz, Dota2ProTracker, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвиля или Петрика и других подобных ресурсах. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили за последнюю неделю.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Cyber.sports.ru». Дедлайн – 23:59 вторника, 22 февраля.