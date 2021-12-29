Мы ищем выпускающего редактора. Приходи и сделай наши тексты лучше!

Киберспортивно-игровой раздел Sports.ru ищет выпускающего редактора.

Наш идеальный кандидат уже работал с текстами несколько лет в качестве редактора или активного автора. Он ориентируется в повестке Доты, CS:GO, видеоигр и кино на достаточном уровне, чтобы понимать, на какую тему ему принесли текст, и в чем его главная мысль.

Если вы проседаете в какой-то одной теме, но считаете себя хорошим редактором, все равно напишите: уровень владения русским языком и редакторские навыки – ключевые для этой позиции, а подтянуть знания при желании несложно.

Обязанности

На своей смене работать с поступающими от авторов текстами: редактировать, передавать авторам правки, выносить посты на главную страницу сайта.

Следить за повесткой и оперативно предлагать темы постов, если вдруг случился патч в Доте, трансфер в CS, громкий анонс в играх.

Работать с авторами, прокачивать их, учить избегать повторяющихся ошибок.

Редакторские смены идут с 9 до 17 и с 17 до 24 по московскому времени. График – гибкий и определяется на каждую неделю отдельно с учетом пожеланий всех редакторов. Количество смен в неделю обговаривается индивидуально.

Тестовое задание

1. Пробегитесь по заголовкам наших материалов (центральная колонка на главной странице) за последние недели. Выберите несколько заголовков, которые вам не нравятся, и предложите альтернативу. Объясните свой выбор.

2. Перед вами текст начинающего автора. Скопируйте его в свой гуглдок и в режиме комментария оставьте к тексту необходимые редакторские правки. В конце оставьте комментарий с итоговым мнением по тексту и предложите, что с ним делать.

3. Найдите ошибку в этой новости о вакансии.

Присылайте выполненное тестовое задание, а также рассказ о себе и примеры прошлых работ на novokshenov@sports.ru.