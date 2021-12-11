🔥 Sports.ru анонсирует вторую ежегодную премию CIS Esports Best

В январе этого года Sports.ru впервые провел премию CIS Esports Best и наградил лучших игроков и комментаторов прошедшего года в СНГ-киберспорте. Если уже забыли, вот полные результаты и раскладка по голосам.

Как мы и обещали, премия стала ежегодной – и в январе 2022 года мы снова проведем самое объективное голосование и выберем лучших.

2021 год был классным для русскоязычного киберспорта – столько побед и в Доте, и в CS, и в других дисциплинах! Игрокам, комментаторам, журналистам и прочим инфлюэнсерам будет из кого выбрать при голосовании.

В новом году мы начали готовиться сильно заранее, и премия станет еще круче: больше номинаций, больше гостей, больше звезд, больше трейлеров, профессиональные ведущие, красивая студия и призы победителям. Мы начнем собирать голоса уже на следующей неделе и будем держать вас в курсе всех новостей о премии.

А пока смотрите тизер: