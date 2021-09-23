Мы ищем автора в раздел Доты. Хочешь усилить нашу команду на The International?

Мы хотим отработать The International 10 и будущий сезон DPC по максимуму и ищем звезду (действующую или потенциальную) в раздел Dota 2.

Это человек, который активно следит за всем происходящим в мире Доты (в первую очередь, СНГ-Доты, конечно). Это человек, которому интересно выступать со своим мнением (обосновывая его, конечно) и реагировать на новые составы, высказывания, победы и поражения. Человек, который хочет стать звездой киберспортивной журналистики.

Тестовое задание:

1) Напишите в блоге на Cyber.sports.ru (вам нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы ссылка работала) текст-подборку – она должна быть небанальной и интересной (пример).

2) Напишите в блоге текст-колонку на тему, которая вас волнует (пример хорошей колонки).

Присылайте рассказ о себе и ссылки на тексты из тестового задания в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Автор в раздел Доты». Дедлайн – 23:00 среды, 29 сентября.

Вакансия предполагает удаленную работу и гибкий график.