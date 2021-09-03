🔥У нас 5 новых вакансий: новостник, авторы про Доту и CS:GO, тиктокер и даже игровой спецназовец

Осень будет богатой на топовые киберспортивные турниры, игровые релизы и кино с сериалами (да-да, мы теперь пишем и про кино!). Самое время усилить нашу команду мощными спецами. Итак, кого мы ищем:

1. Новостник общего профиля (Дота+КС+игры+кино)

Это человек, который привык поглощать кучу новостей про киберспорт, игры и кино из разных источников в течение дня. Если вы слабы в какой-то области – не беда, фид с источниками мы дадим. На этой позиции очень важна скорость – если вам нужно полчаса, чтобы оформить новость из 4 небольших абзацев, вы вряд ли сможете справляться с работой .

Тестовое задание:

1) Напишите новость по любому англоязычному видео или аудио на одну из наших тем. Это задание проверяет качество вашего перевода, поэтому не ограничивайтесь 3 строчками.

2) Напишите любую новость на тему видеоигр, которую мы упустили на этой неделе.

Присылайте рассказ о себе и выполненное тестовое задание в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Новостник в раздел киберспорта». Дедлайн – 11:00 вторника, 7 сентября.

2. Автор в раздел Доты

Это человек, который активно следит за всем происходящим в мире Доты (в первую очередь, СНГ-Доты, конечно). Это человек, которому интересно выступать со своим мнением (обосновывая его, конечно) и реагировать на новые составы, высказывания, победы и поражения. Человек, который хочет стать звездой киберспортивной журналистики.

Тестовое задание:

1) Напишите в блоге на Cyber.sports.ru (вам нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы ссылка работала) текст-подборку – она должна быть небанальной и интересной (пример).

2) Напишите в блоге текст-колонку на тему, которая вас волнует (пример хорошей колонки).

Присылайте рассказ о себе и ссылки на тексты из тестового задания в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Автор в раздел Доты». Дедлайн – 11:00 вторника, 7 сентября.

3. Автор в раздел CS:GO

Это человек, который активно следит за всем происходящим в мире КС (в первую очередь, СНГ-КС, конечно). Это человек, который может реагировать на каждый матч NAVI новыми мыслями. Человек, который хочет стать звездой киберспортивной журналистики.

Тестовое задание:

1) Напишите в блоге на Cyber.sports.ru (вам нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы ссылка работала) текст-подборку – она должна быть небанальной и интересной (пример).

2) Напишите в блоге текст-колонку на тему, которая вас волнует (пример хорошей колонки).

Присылайте рассказ о себе и ссылки на тексты из тестового задания в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Автор в раздел CS:GO». Дедлайн – 11:00 вторника, 7 сентября.

4. Игровой спецназовец

Это человек, который очень любит играть в игры. В разные игры – если вы любите только шутеры или только RPG, то вам будет тяжело. И у вас должен быть подходящий ПК – проходить Crysis на ультрах не будем требовать, но все современные игры он должен запускать в подходящем качестве.

Задача игрового спецназовца – проходить интересные игры (как крупные релизы, так и более мелкие) и писать про каждую из них много материалов: и обзоры, и полезные гайды, так и развлекательные посты (вроде теста «Какой ты черт из Black book?»).

1) Напишите в блоге на Cyber.sports.ru (вам нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы ссылка работала) обзор любой игры, которую вы прошли в 2021 году. Структура и формат обзора – на ваше усмотрение, постарайтесь сделать его интересным для тех, кто не играл в эту игру.

2) Выберите любую относительно популярную игру последнего года, про которую мы незаслуженно мало писали (это можно проверить по тегу на сайте). Предложите 6 тем разнообразных материалов про нее: 3 гайда и 3 развлекательных поста или теста. Писать сами посты не надо, нужны только заголовки.

Присылайте рассказ о себе и ссылки на тексты из тестового задания в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Игровой спецназовец». Дедлайн – 11:00 вторника, 7 сентября. Если вы большой фанат «Сталкера», Escape from Tarkov или Genshin Impact, упомяните это в письме – это может стать дополнительным плюсом.

5. Редактор аккаунта в тиктоке

Ты любишь мемы? Понимаешь, что добавлять к нику Симпла «Димпл» уже баян? Отлично. Мы ищем человека, который займется нашим тикток-аккаунтом по Доте (в перспективе еще и CS). Нужно следить за трендами, интуитивно чувствовать потенциальные хиты и бешено генерить идеи. Здесь важна креативность, фантазия и насмотренность. Мы рассмотрим как тех, кто уже снял первый миллионник, так и тех, кто уже давно хотел заняться тиктоком, но вечно ждал знака.

Тестовое задание:

1) Сделайте короткое видео (10-40 секунд) про Доту. Оно может быть посвящено последним новостям, надоевшим героям, противным тиммейтам или чему-то другому. Мы не ограничиваем вас в форматах, ролик может быть как юмористическим, так и познавательным.

2) Напишите 5 сценариев для ваших будущих роликов. Нужен только концепт и идея реализации, снимать ничего не надо.

3) Пришлите 5 тиктоков, которые вам понравились за последнюю неделю больше всего.

Присылайте рассказ о себе и выполненное тестовое задание в теле письма на lozhkov@sports.ru. Тема письма – «Тиктокер в раздел киберспорта». Дедлайн – 11:00 вторника, 7 сентября.

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