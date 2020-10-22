Мы ищем новостника, автора в раздел CS:GO и автора в раздел игр. Пробуйте!

Всем привет! У нас три новых вакансии – новостника, автора в раздел CS и автора в раздел игр.

Новостник

Вы всегда в курсе главных новостей киберспорта и гейминга, знаете, какие матчи нельзя пропускать на неделе и какие релизы больше всего ждут этой осенью. Вы регулярно читаете сабреддиты Доты, CS:GO, а также DTF, Polygon, PC Gamer, HLTV, Dexerto или хотя бы слышали эти названия. Вы без ошибок пишете по-русски и свободно читаете по-английски, понимая, что «great» очень редко стоит переводить как «великий».

И вы готовы выполнить тестовое задание:

1. Напишите новость по этому видео Торина. Помните, что переводить все не стоит, выберите 2-3 самых интересных мысли.

2. Напишите новость по этому видео IGN, где Киану Ривз рассказывает про мотоциклы в Cyberpunk 2077.

3. Напишите новость про Доту, которой не было в русскоязычных медиа, но которая украсила бы ленту новостей 19-23 октября – это может быть цитата, событие, статистический факт, пост в соцсетях или интересная мысль с реддита, на которые никто не обратил внимания.

Все новости должны быть оформлены в нашем стиле: заголовок, теги, текст новости, ссылка на источник. Присылайте выполненное задание с небольшим рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Новостник Cyber.sports.ru».

Автор в раздел CS:GO

Мы уже делаем много классного про CS:GO – и хотим делать еще больше. Скорее всего, наш идеальный автор уже что-то писал – если у вас есть блог, ютуб- или телеграм-канал про CS, дайте ссылку на него в письме, это станет важным плюсом.

Тестовое задание простое – заведите блог на Sports.ru и напишите 2-3 небольших поста про CS:GO: чем более оригинальными будут темы, тем лучше. Одним из постов должна быть подборка (вроде «7 лучших бросков Молотова от Зевса»).

После этого кидайте ссылки на посты и небольшой рассказ о себе на novokshenov@sports.ru с темой «Автор CS».

Автор в раздел игр

Наш игровой раздел растет очень быстро, и перед кучей осенних релизов мы хотим усилиться талантливым автором. Скорее всего, наш идеальный автор уже что-то писал – если у вас есть блог, ютуб- или телеграм-канал, дайте ссылку на него в письме, это станет важным плюсом.

Тестовое задание простое – заведите блог на Sports.ru и напишите 2-3 небольших поста про видеоигры: чем более оригинальными будут темы, тем лучше. Одним из постов должна быть подборка (вроде «8 моментов, когда Кодзима сделал всех нас счастливыми»).

После этого кидайте ссылки на посты и небольшой рассказ о себе на novokshenov@sports.ru с темой «Автор раздела игр».

От нас:

– Работа мечты, классный коллектив и перспективы роста в одном из самых классных медиа России.

– Индивидуальный график (можно работать неполную неделю).

– Возможность работать удаленно.