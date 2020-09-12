Василий Уткин о заявлении главы ОКР: «Любят люди из начальства выставлять себя дураками. В Доте никто не погибает, кроме фигурок на мониторе»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о недавнем заявлении президента Олимпийского комитета России по поводу киберспорта.

«Не могу пройти мимо. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России, рассуждает о перспективах киберспорта на Олимпиадах.

Цитата: «...но те игры, которые связаны с убийствами и насилием, противоречат самому духу олимпизма. Поэтому – при всей своей популярности среди молодежи – они вряд ли имеют шансы стать частью олимпийского движения».

Тут что интересно. Поздняков ведь был фехтовальщиком! И это тоже рассуждения бывшего фехтовальщика. А фехтование – вот интересно – оно исторически как появилось? Может быть, это древняя разновидность айкидо с холодным оружием? Или это искусство лечения ветрянки путем нанесения на фурункулы товарища зеленки орудием, напоминающим (но лишь напоминающим) рапиру, но направленное на исцеление «соперника»?

Да нет. Фехтование – это искусство убивать. Крови за ним – озера. Теперь спорт.

А стрельба? А ритуальное происхождение кучи игр, где мяч изначально – голова преступника или побежденного в войне? А пятиборье из чего возникло с биатлоном – называется «военно-прикладные виды».

Ханжество. В принципе ханжество – потому что в Доте никто не погибает, кроме фигурок на мониторе, а они не просто мертвые, а и живыми никогда даже не предполагали быть.

И в квадрате, потому что на эту тему рассуждает человек, всего в жизни добившийся видом спорта, прямо ведущим свою генеалогию от весьма изощренного искусства убивать.

Любят люди из начальства выставлять себя дураками», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Лучшие российские игроки в FIFA 21: нет Смолова, но есть Кокорин, а Акинфеев финтит лучше Суареса

«Нави из бэк». Нави в порядке – и люди счастливы