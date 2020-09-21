Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил возможность включения киберспорта в олимпийскую программу.

На вопрос о возможном включении киберспорта и шахмат в олимпийскую программу, он ответил следующее:

«В настоящий момент проводятся отдельные шахматные олимпиады, которые пользуются очень большой популярностью. Они самодостаточны. Не думаю, что ФИДЕ ставит во главу угла включение в олимпийскую программу.

Что касается киберспорта, это довольно дискуссионный вопрос. Если говорить об играх, которые имитируют, создают симуляции движения на велосипеде или бега, то, наверное, в какой-то момент можно поднять вопрос целесообразности включения такой дисциплины в программу Олимпиады. Но те игры, которые связаны с убийствами и насилием, противоречат самому духу олимпизма. Поэтому – при всей своей популярности среди молодежи – они вряд ли имеют шансы стать частью олимпийского движения».