🔥Ищем гения на социальные сети Cyber.sports.ru. Пишите!

Мы считаем социальные сети важной частью Cyber.sports.ru и сейчас ищем гения, который усилит нашу команду и сделает сотни тысяч наших подписчиков счастливее.

Если вы понимаете, что современное медиа – это не только унылый пересказ вчерашних событий, но и молниеносная живая реакция на них, если часами залипаете в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами, то эта работа для вас.

От вас

– Чувство юмора, нешаблонность и креатив (нам нужны мемы минимум не хуже, чем у Сэд Дреда и Бухой Аналитики).

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.

– Понимание алгоритмов ВК, твиттера, фейсбука и инстаграма.

– Владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (инфографика, видеографика – да, мы делаем и такое).

– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Интересно? Напишите короткий рассказ о себе на novokshenov@sports.ru и расскажите, почему мы должны взять именно вас – в ответ получите тестовое задание. Тема письма: «Соцредактор Cyber.sports.ru».

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