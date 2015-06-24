🔥Ищем трех человек в команду киберспорта на Sports.ru: новостника, редактора нанопостов и мастера матч-центра

Мы хотим делать для вас больше классного контента про киберспорт и игры – и поэтому ищем минимум трех новых людей!

Автор новостей про Dota 2 и игры

Если вы читаете Cyber.sports.ru или Well Played, а заодно и другие киберспортивные и игровые сайты, интересуетесь, комментируете, то теперь есть шанс еще и получать за это деньги.

От вас:

– Знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и их перевода на русский;

– Стабильный доступ в интернет;

– Адекватность и готовность выполнять рекомендации редакторов;

– Выполненное тестовое задание (возможно, не одно):

1. Напишите новость по этому интервью Uzi.

2. Напишите новость по одному из важных событий/фактов/анонсов/интервью/твитов в игровой индустрии, которые мы пропустили.

Старайтесь оформлять новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть новости, дополнительный контекст.

Срок выполнения: до среды, 23 октября, включительно.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Cyber.sports.ru».

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Редактор нанопостов про Dota 2

Если вы активно следите за Дотой и умеет складывать слова в красивые предложения, то эта работа для вас. Нужно писать по 3-5 небольших постов в день несколько раз в неделю. Примеры того, что мы называем нанопостами: тест про метовых героев, хайлайтопост о матче Virtus.pro и Hellraisers, фактбокс о проблеме с переносом автограф-сессий.

Во время турниров придется часто писать хайлайтопосты по матчам – чем глубже вы понимаете Доту, тем лучше, и мы готовы ваше понимание развивать.

Тестовое задание

1) Сделайте хайлайтопост по любому матчу Доты за сентябрь-октябрь. Важно: хайлайтопост не должен быть просто пересказом драк с клипами, в нем должна быть яркий заголовок и центральная идея: например, нестандартный билд, тактика или чей-то удачный отыгрыш.

2) Когда ничего не происходит, все равно нужно чем-то радовать читателей. Напишите небольшой вневременной пост, не связанный с событиями последних месяцев в Доте.

Срок выполнения: до среды, 23 октября, включительно.

Присылайте тестовое задание (посты необходимо оформить в блоге на Cyber.sports.ru (если вам нужен внешний эмбед, например, тест – можете указать ссылку на него в письме) с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Редактор нанопостов Cyber.sports.ru».

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Мастер матч-центра Dota 2

У нас есть матч-центр – он далек от идеала, и мы точно будем его переделывать, но пока нам нужен человек, который станет за ним приглядывать.

Что требуется: внимательность, адекватность, готовность к рутинным задачам. Примеры задач (разумеется, все объясним и покажем):

1) Создавать в нашей админке турниры.

2) Следить, чтобы в матч-центр парсились будущие матчи, если понадобится, создавать их самому.

3) Проставлять стримы во все важные матчи.

4) Если Дота считает, что на второй день турнира играет уже другая команда Pain с другим ID, обновить данные в админке – кто мы такие, чтобы спорить с Габеном?

5) Создавать теги новых игроков и команд.

6) Много других мелких задач. В дни без турниров можно отдыхать.

Задачи несложные и будут отнимать час-два в день (кроме, разве что квал на мейджоры и Инт), поэтому мы рассматриваем эту позицию как джуниорскую, рассчитывая, что в будущем человек с нашей помощью вырастет в работника отдела статистики или, например, seo-специалиста.

Тестовое задание

Сделайте табличку, в которой будут три столбца: участники TI9, лучшие по KDA игроки каждой команды (по одному на команду), их KDA за турнир. Например:

OG Ana 6.83

Срок выполнения: до среды, 23 октября, включительно.

Присылайте тестовое задание с коротким рассказом о себе на novokshenov@sports.ru. Тема письма: «Мастер матч-центра Cyber.sports.ru».

Если вакансии вам неинтересны, почитайте, как Гамовер из «От Винта!» ведет детскую кулинарную передачу.