Артем Панченко стал спортивным директором Winstrike

Баскетбольный блогер, комментатор, селекционер и экс-генеральный менеджер баскетбольного клуба «Красный Октябрь» Артем Панченко стал спортивным директором киберспортивной организации Winstrike.

Панченко будет отвечать за скаутинг и формирование составов команд Winstrike по киберспортивным дисциплинам холдинга и в целом за стратегическое развитие Winstrike Team на рынке.

«Подписание контракта с Winstrike и переход в совершенно иной вид спорта я считаю примером потрясающего «челленджа». Я с 20 лет в спорте высоких достижений, это вынуждает тебя в определенный момент посмотреть на все со стороны и принять то, что профессиональный спорт на этом пространстве – это что угодно, но не спорт, и принципы там какие угодно, но только не спортивные.

Дальше ты делаешь выбор: либо соглашаешься это катать, как жук навозный, пачкаться, либо отстраняешься до появления действительно стоящего варианта, где реально можно выстрелить. Winstrike – это как раз тот вариант на сегодняшний день. В последние несколько лет мне посчастливилось существовать в стоящем коллективе, и когда я приехал знакомиться с Ярославом Комковым, Олегом Сукалкиным и их сотрудниками – я минут через двадцать понял, что мое место здесь, ты набитым глазом уже замечаешь, что с этими людьми однозначно стоит попробовать расшатать индустрию.

Остается только сопоставить личные амбиции с амбициями организации, вписать «НБА-аут» и браться за систематизацию процессов. Для меня неинтересно прийти и почесывать себе одно место за зарплату и горя не знать: либо приходи, чтобы действительно сделать, либо просто не высовывайся. А разве может быть иначе в конкурентной среде? Кто за тобой пойдет, если ты им скажешь, что-то вроде «сидите на зарплате и кайфуйте от того, что вы причастны»? В этом и вызов: прийти в абсолютно новую среду, адаптировать и внедрить туда все, что ты знаешь, сыграть на опережение, когда киберспорт за год проходит тот рост, который другие виды спорта проходили за двадцать, и в конечном итоге просто выпотрошить все сегодняшние представления о том, как это должно работать.

Будет сложно, уже понятно, что ночей я много недосплю, но когда это меня останавливало?» – прокомментировал назначение Панченко.

У Winstrike есть составы по Dota 2 (топ-12 на The International 2018), CS:GO (топ-16 на последнем мейджоре), Overwatch и Fortnite, а также маркетинговое агентство и франшиза киберспортивных арен. В прошлом году Winstrike получила 10 млн долларов инвестиций, в августе 2018-го привлекла еще 1,5 млн от компании FunCorp.

Читайте большое интервью с владельцем Winstrike Ярославом Комковым на этой неделе.

«Рыжика били, выкололи глаза. Мы его подлечили и взяли к себе». Интервью с лидером Winstrike

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