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    🎮Любишь доту и умеешь писать про нее по-английски? Го к нам!

    Теги Cyber.sports.ru Dota 2

    Привет! Мы хотим сделать англоязычную ленту приложения Well Played (iOS, Android) круче и ищем подходящего человека или нескольких.

    Ты:

    – Хорошо владеешь русским и английским языками.

    – Способен увидеть в одном матче 5 разных поводов для поста.

    – Чувствуешь себя на реддите как рыба в воде.

    – Любишь и разбираешься в доте других регионов: фразы «Promocode BSJ» или «Pizza Party» вызывают у тебя улыбку, а не недоумение.

    – Готов/готова засиживаться до ночи в дни важных турниров.

    – Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.

    Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Редактор английской ленты». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

    1. Текстовый пост на тему квалификаций на мейджор в Малайзии. Формат (колонка, подборка, история, фактбокс и т.д.) и объем (большой не равно хороший) – на твое усмотрение.

    2. Пост с любым хайлайтом с этих квалификаций (видео можно как сделать самому, так и найти на Twitch или Youtube)

    Для обоих постов нужно придумать заголовки и картинку на обложку.

    Если ты уже писал/писала на реддите, приложи ссылки на свои посты – это сыграет тебе в плюс.

    Крайний срок: воскресенье, 30 сентября.

    Что даем мы: 

    – Классная команда, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

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