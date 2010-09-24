🎮Любишь доту и умеешь писать про нее по-английски? Го к нам!

Привет! Мы хотим сделать англоязычную ленту приложения Well Played (iOS, Android) круче и ищем подходящего человека или нескольких.
Ты:
– Хорошо владеешь русским и английским языками.
– Способен увидеть в одном матче 5 разных поводов для поста.
– Чувствуешь себя на реддите как рыба в воде.
– Любишь и разбираешься в доте других регионов: фразы «Promocode BSJ» или «Pizza Party» вызывают у тебя улыбку, а не недоумение.
– Готов/готова засиживаться до ночи в дни важных турниров.
– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.
Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Редактор английской ленты». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:
1. Текстовый пост на тему квалификаций на мейджор в Малайзии. Формат (колонка, подборка, история, фактбокс и т.д.) и объем (большой не равно хороший) – на твое усмотрение.
2. Пост с любым хайлайтом с этих квалификаций (видео можно как сделать самому, так и найти на Twitch или Youtube)
Для обоих постов нужно придумать заголовки и картинку на обложку.
Если ты уже писал/писала на реддите, приложи ссылки на свои посты – это сыграет тебе в плюс.
Крайний срок: воскресенье, 30 сентября.
Что даем мы:
– Классная команда, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
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