🎮Любишь доту и умеешь писать про нее по-английски? Го к нам!

Привет! Мы хотим сделать англоязычную ленту приложения Well Played (iOS, Android) круче и ищем подходящего человека или нескольких.

Ты:

– Хорошо владеешь русским и английским языками.

– Способен увидеть в одном матче 5 разных поводов для поста.

– Чувствуешь себя на реддите как рыба в воде.

– Любишь и разбираешься в доте других регионов: фразы «Promocode BSJ» или «Pizza Party» вызывают у тебя улыбку, а не недоумение.

– Готов/готова засиживаться до ночи в дни важных турниров.

– Хочешь сделать этот мир (или хотя бы киберспорт) лучше.

Если все это про тебя, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Редактор английской ленты». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

1. Текстовый пост на тему квалификаций на мейджор в Малайзии. Формат (колонка, подборка, история, фактбокс и т.д.) и объем (большой не равно хороший) – на твое усмотрение.

2. Пост с любым хайлайтом с этих квалификаций (видео можно как сделать самому, так и найти на Twitch или Youtube)

Для обоих постов нужно придумать заголовки и картинку на обложку.

Если ты уже писал/писала на реддите, приложи ссылки на свои посты – это сыграет тебе в плюс.

Крайний срок: воскресенье, 30 сентября.

Что даем мы:

– Классная команда, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.