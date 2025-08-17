Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»

Федор Смолов получил бан на Твиче.

Канал футболиста стал недоступен сегодня, 17 августа.

В последнем матче своей команды на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 Смолов остался один против троих соперников при счете 6:12. В этот момент стример под ником D9d9volodya спросил в общем чате: «Ты где?» После проигранного раунда Смолов ответил : «В Саратове у твоей мамаши».

Позже Смолов зашел в голосовой канал команды противника и пообещал, что «приедет в Саратов и даст леща» стримеру.

Вероятно, канал Смолова стал недоступен из-за угрозы.

BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 проходит с 10 по 19 августа в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 3 млн рублей. С расписанием матчей и результатами вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке .

Ранее Смолов выбрал между «Зенитом» и «Спартаком».

⚡️В Spirit замены! А ведь недавно выиграли Кельн

Кто такой Сt0m? Возможный тиммейт Симпла и топ-1 игрок мира

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков