Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»
Канал футболиста стал недоступен сегодня, 17 августа.
В последнем матче своей команды на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 Смолов остался один против троих соперников при счете 6:12. В этот момент стример под ником D9d9volodya спросил в общем чате: «Ты где?» После проигранного раунда Смолов ответил: «В Саратове у твоей мамаши».
Позже Смолов зашел в голосовой канал команды противника и пообещал, что «приедет в Саратов и даст леща» стримеру.
Вероятно, канал Смолова стал недоступен из-за угрозы.
BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 проходит с 10 по 19 августа в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 3 млн рублей. С расписанием матчей и результатами вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.
Ранее Смолов выбрал между «Зенитом» и «Спартаком».
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков