CS 2Dota2
  Футболист Федор Смолов: «Спартак» мне больше не нравится с детства, чем «Зенит». Это мой основной раздражитель»
Футболист Федор Смолов: «Спартак» мне больше не нравится с детства, чем «Зенит». Это мой основной раздражитель»

Футболист Федор Смолов выбрал между «Спартаком» и «Зенитом».

«[Кто тебе больше не нравится – «Зенит» или «Спартак»?] Честно? Мне больше «Спартак» не нравится с детства. Но я ничего против никого не имею.

Я не скажу, что «не нравится», это «не люблю», «ненавижу». Просто основной раздражитель, короче. [Ты рос, когда «Спартак» выигрывал] Да. Скорее всего, из-за этого», – добавил Федор Смолов.

Федор Смолов принимает участие на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 в команде Дмитрия «Hooch» Богданова. Состав занял последнее место в группе A с одной выигранной картой в активе. В плей-офф турнира команда Смолова сразится с составом CS2NEWS.

BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 проходит с 10 по 19 августа в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 3 млн рублей. С расписанием матчей и результатами вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.

Опубликовал: Илья Воробьёв
Источник: Твич Федора Смолова
