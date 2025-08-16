«В Саратове у твоей мамаши». Федор Смолов нагрубил сопернику в CS после поражения. Вероятно, мама игрока ответила ему в комментариях

Федор Смолов не сдержал эмоций после поражения.

Команда футболиста Федора Смолова вылетела с BetBoom Streamers Battle по CS (Кибер : турнир для стримеров и медийных личностей) после поражения от команды Дмитрия «Dmitriy_Lixxx» Лиханова в нижней сетке плей-офф.

Бывший нападающий «Краснодара» остался один против троих соперников при счете 6:12. В этот момент стример под ником D9d9volodya спросил в общем чате: «Ты где?» После проигранного раунда Смолов ответил: «В Саратове у твоей мамаши».

В телеграм-канале футболиста после завершения матча девушка Елена Белозерцева представилась мамой Дяди Володи, написав: «Мамаша из Саратова – это я. Не попутал с выражениями?» Подписчики канала отметили, что у женщины и стримера одинаковые фамилии.

Команда Федора Смолова заняла 7-8-е место на BetBoom Streamers Battle по CS.

