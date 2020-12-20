🔫Sports.ru ищет автора в раздел CS:GO

Привет! Мы ищем в раздел CS:GO автора, который будет расти сам и поможет вырасти разделу.

Это может быть как опытный журналист, так и начинающий автор. Возможно, этот человек раньше писал про другой вид спорта или даже про другую сферу, но точно интересовался нашим любимым шутером.

Наш идеальный автор:

• Разбирается в киберспортивном CS:GO и объяснит, кто станет лучшим игроком года: Зайву или Симпл.

• Сам регулярно запускает CS:GO и способен отличить «банан» от «ковров», а «ковры» от «апартаментов».

• Может сам не быть фанатом скинов, но понимает, что это важная часть CS:GO, про которую тоже придется писать.

• Кайфует от видосов Петрика и анализа демок не меньше, чем от хайлайтов.

• Понимает, что CS:GO не ограничивается тем, что происходит на сервере, и хочет рассказывать классные истории, которые будут интересны даже фанатам фигурного катания.

Конечно, если вакансия вам интересна, не бойтесь писать, даже если один или два пункта не про вас.

Тестовое задание

Если вам интересна эта работа, создайте у нас блог (ссылка может не работать, если вы не зарегистрировались) и напишите 2-3 свежих поста. Пусть один из этих постов будет совсем коротким – на основе одного видео/твита/фото. Формат остальных (подборка/колонка/фактбокс/интервью/рекап...) и темы – на ваш выбор, просто помните, что чем больше мы узнаем о вашем стиле, выборе тем, разносторонности – тем лучше.

После этого кидайте ссылку на блог и небольшой рассказ о себе на novokshenov@sports.ru с темой «Автор CS:GO». Дедлайн: 23:00 мск вторника, 29 декабря.