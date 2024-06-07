Сразу 6 вакансий на Кибере! Ищем автора, тимлида, редакторов соцсетей и продакт-менеджера

Кибер на Спортсе – это медиа про киберспорт, игры, фильмы и стримы, которое делают игроки для игроков. Мы сами играем в те игры, про которые пишем, смотрим матчи и сериалы, про которые рассказываем. Наш сайт на постоянной основе посещает более 5 млн уникальных пользователей в месяц. Мы регулярно ищем новые вызовы – будь то запуск первого киберспортивного фэнтези на русском языке или проведение главной индустриальной премии Кибер Best.

Сейчас мы расширяем редакцию и ищем в команду 6 новых специалистов.

Руководитель разделов игр и кино

Кибер ищет человека, который возьмет на себя развитие разделов, рост трафика и управление небольшой командой авторов.

Что нужно делать?

Формировать свое видение разделов и стратегию их развития.

Растить трафик разделов – как в плане просмотров, так и в плане кор-аудитории.

Руководить командой авторов: проводить планерки, принимать или отсеивать идеи, докручивать предложенное, следить за таймингами и направлять авторов в нужную сторону. Кроме того, от нового лида раздела мы ожидаем проактивный найм.

Брать одну 8-часовую редакторскую смену в неделю.

Писать тексты по мере необходимости, в первую очередь – колонки с личным мнением.

Что мы ищем в кандидатах?

Опыт работы в сфере или на схожей позиции от двух лет.

Отличное знание языка.

Ты умеешь управлять процессами и выстраивать комфортную работу для своей команды, а также разбираешься в трендах поп-культуры.

Мы предлагаем гибкий график и удобный формат: можно работать полностью удаленно или в офисе в Москве.

Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

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SMM-редактор соцсетей об играх и кино

Мы хотим улучшить наши соцсети и ищем нового SMM-редактора.

Что мы ждем от человека на этой должности:

Понимание трендов и чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), и любой другой вирусный контент.

Знания и понимание игровой индустрии. Вы знаете, какая компания разработала «Ведьмака 3», помните 5 багов из «Киберпанка» и почему Кодзима – гений.

Любовь к играм. Вы смотрите стримы по играм, ждете новых релизов, следите за анонсами и новостями, а такие фразы, как «Прости, Джо в сделку не входил» и «Шепард предатель» знаете наизусть.

Мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно.

Чувство юмора.

Грамотность выше, чем у всех сммщиков Кибера.

Хотя бы минимальные навыки владения Фотошопом или Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом.

Вы следите за кино и сериалами на базовом уровне.

Опыт в SMM будет преимуществом.

Тестовое задание:

GTA 6 выходит уже завтра. Придумай 3 картинки к этому инфоповоду. Это могут быть мемы, интересные факты, статистика – что угодно, но картинка должна получиться такой, чтобы ее захотелось скинуть другу. Мы следим за количеством реакций, комментов и репостов на наших постах. Чем больше актива – тем лучше. Придумай 3 поста, которые соберут максимальные показатели по всем трем пунктам. В обоих случаях оформлением займется дизайнер, твоя задача – расписать идею. В какие последние игры ты играл? Скинь по несколько постов с мемами или необычными фактами о них.

График – гибкий, работа удаленная. Присылайте резюме вместе с тестовым и рассказ о себе на почту sh.dashinimaev@sports.ru – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.

SMM-редактор соцсетей о киберспорте (Дота и CS)

Что мы ждем от человека на этой должности:

Понимание трендов и чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), и любой другой вирусный контент.

Отменное знание киберспорта и киберспортивных мемов – как по Доте, так и по CS.

Понимание, как оформлять посты так, чтобы их хотелось прочитать до конца и переслать друзьям.

Мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно.

Чувство юмора, грамотность.

Минимальные навыки владения Фотошопом и Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом.

Тестовое задание ждем в течение 5 дней после того, как вы увидели новость о вакансии. Пройти его можно по этой ссылке https://disk.yandex.ru/i/nvYWYZo3bdbF8w.

График – гибкий, работа удаленная. Присылайте резюме вместе с тестовым и рассказ о себе на почту sh.dashinimaev@sports.ru.

Рилсмейкер

Что мы ждем от человека на этой должности:

Понимание трендов и чувство виральности. Вы знаете, что сейчас актуально в формате вертикальных видео и собирает больше всего просмотров и лайков.

Знание алгоритмов. Вы понимаете, как и когда нужно постить видео, чтобы получить больше просмотров.

Навыки работы в видеоредакторах (мобильных и ПК).

Умение анализировать. Нам важно постоянно следить за статистикой и отслеживать количество просмотров, охватов, лайков и т.д.

Знание киберспорта и киберспортивных мемов.

Мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно.

Чувство юмора и грамотность.

Большим плюсом будет опыт работы с видео на YouTube;

График – гибкий, работа удаленная. Пишите о себе и скидывайте ссылки на примеры своих работ на sh.dashinimaev@sports.ru.

Автор в раздел Dota 2

Раздел Доты на Кибере ищет автора статей. Нам нужен человек, который:

– любит Доту, следит за киберспортивными турнирами и понимает главные боли комьюнити;

– способен найти интересную тему даже в скучнейшем матче;

– готов изучать новое, развиваться и не боится нестандартных заданий.

Тестовое задание

Зарегистрируйтесь у нас на сайте и создайте личный блог, если у вас его нет.

1) Расскажите о себе в свободном стиле (1-2 абзаца). Что вас привлекает в Доте? В каких форматах вы хотели бы работать? Это задание оформляется в Google или Яндекс Документах.

2) Напишите в своем блоге текст любого формата о Доте с привязкой к квалификациям на Рияд, Инт или к предстоящему Riyadh Masters 2024. Это может быть как материал про конкретную команду, так и текст по отдельному матчу или целому региону. Здесь же можно написать про метового героя, артефакт или просто рассказать историю из жизни киберспортсмена.

Примеры:

3) Напишите тезисный план для колонки с вашим нестандартным мнением о Доте. Любая колонка в первую очередь – авторское высказывание, так что выбирайте тему, по которой вам есть что сказать. Возможно, вы знаете, как сделать Доту лучше; у вас есть мнение о новом патче или вы хотите покритиковать расписание турниров с бесконечными матчами. Оформите план в Google или Яндекс Документах. Писать саму колонку не нужно – только ее структуру.

Примеры:

4) Предложите трех спикеров из сферы про-Доты, у которых вы хотели бы взять интервью, и кратко расскажите, о чем бы с ними поговорили. Важно: мы не просим от вас полный и подробный список вопросов – достаточно перечисления тем. В этом задании нам важно убедиться, что вы следите за повесткой и умеете находить правильный заход на интервью. Задание оформляется в Google или Яндекс Документах.

Присылайте ссылку на документ с тестовым заданием на m.khmeleva@sports.ru, темой письма укажите «Автор раздела Доты».

Product Manager

Мы ищем человека, который возьмет на себя задачи продуктового развития и поддержки направления Кибер и поможет сделать его лучшим на рынке. Тебе в этом будут помогать:

Дизайнеры, аналитики, QA и разработчики.

Коллеги-продакты, специализирующиеся на отдельных частях продукта: реклама, статистика, приложения и дистрибуция.

Большой массив аналитических данных и пользовательские исследования.

Внешние инструменты, которые ты посчитаешь необходимыми для работы.

С нами ты будешь:

Создавать приложение Кибера, в котором будут представлены не только киберспорт, но и другие сферы нашего медиа.

Развивать существующую стратегию Кибера, готовить роудмап в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Сопровождать задачи в полном цикле: формировать гипотезы, оценивать их, обосновывать и презентовать идеи команде, писать продуктовое ТЗ и документацию, согласовывать требования с дизайнерами, аналитиками, разработкой и контролировать исполнение.

Исследовать аудиторию и анализировать цифры.

Взаимодействовать со всеми отделами: от разработки и редакции до команды маркетинговых коммуникаций и внешних подрядчиков.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Ты уже работал(а) в продукте с крупными медиа и/или content-creator площадками не менее двух лет.

Следишь за продуктовыми трендами и знаешь, какая долгожданная для Apple фича доехала в iOS 16.4, и почему Телеграм до сих пор не сделал полноценный корпоративный мессенджер.

MAU, WAU, CPC, CR, LTV, SD, ARPU, AC – тебе понятны эти аббревиатуры, а в некоторых ты уловил(а) двойной смысл.

Сможешь объяснить, чем хардлайнер отличается от саппорта и почему никто не любит быть опорником В.

У нас нет проджектов, поэтому с разработкой нужно взаимодействовать напрямую и понимать базовую техничку: что такое API и в чем отличия int от float.

Ты знаешь, какую метрику получишь, если сделаешь запрос SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM events WHERE date = ‘2023-05-23’.

Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

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