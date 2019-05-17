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Лучшее приложение про Доту в СНГ

Теги MDL Disneyland Paris Major Cyber.sports.ru Игры

Всем привет! Пока идут отборы на EPICENTER, напоминаем: самый удобный способ следить за новостями Доты и смотреть матчи, если вы не дома – приложение «Well Played»

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Что там есть 

Расписание игр

Иконка с Аегисом в календаре приведет вас в актуальный рейтинг DPC.

Live-трансляция и статистика

На экране матча есть подробная статистика: пики, баны, убийства, опыт, золото, KDA игроков. Ни одна важная деталь не пройдет мимо. 

Слева от кнопки Play есть иконка сетки – по тапу вы попадете в сетку турнира, откуда можно перейти в любой другой матч плей-офф.

Вскоре после матча мы добавляем хайлайты – в этом случае кнопка Play оранжевая.

Важные новости

Громкие интервью, внезапные мемы, аналитика по матчам, мнения экспертов, оперативные новости и советы по ставкам – все это попадает в ленту новостей и материалов.

Любимые команды и игроки

 

Все просто: добавляет игроков и команды в число любимых – получаете пуши с новостями про них. 

Уведомления

Гибкие настройки пуш-уведомлений позволяют получать только действительно важную информацию. Например о матчах: когда началась фаза пиков/банов, когда начали и закончили играть карту или всю серию целиком, и какой счет в серии на данный момент. 

Комментарии

 

Комментарии – это отдельный вид творчества. Мемы, шутки, хайп, эмоции и жаркие споры – у нас бывает все. Не забывайте плюсовать удачные и писать свои комменты.

Скачай сам и расскажи другу:

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