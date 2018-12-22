Что подарить геймеру на Новый год

Новый год не Новый год, если 31 декабря ты в панике не побежал в ближайший ТЦ за подарками. Вокруг толпы таких же отчаявшихся, всюду очереди, а время тает. Действовать нужно предельно быстро, а для этого – знать, что покупать. Мы собрали список подарков, чтобы вы заранее знали, к каким полкам пробиваться.

Подарки разбиты на три категории: «хардкор» – это роскошь для топовых игр, «рок-н-ролл» – крепкие девайсы за приемлемые деньги, и «джаз» – вещи, которые удивят.

Хардкор

Итак, у вас куча денег и вы хотите ошеломить человека подарком. Например, чтобы пробиться через френдзону или отмазаться от армии. Тогда стоит взглянуть на топовых зверей компании Acer.

Белый игровой ноутбук Predator Helios 300 стоит как топовый айфон, но более требователен к IQ покупателя. 15.6-дюймовый «Хищник» оснащен разгоняемой картой GTX1060 и процессором i7 восьмого поколения – играть можно тупо во все, да еще и с коленок. Чтобы такой мощный ноут не прожег стол, в него воткнули топовую систему охлаждения c металлическими кулерами AeroBlade 3D. И разгоном, и охлаждением можно управлять во встроенной проге.

Экран ноутбука обновляется с частотой 144 герца. По легенде, частота обновления влияет на то, как быстро ты завалишь соперника в Fortnite. На деле, прямой связи нет: если ты криворукий, то тебя первым пристрелит даже игрок с 60-герцовым монитором. Зато никаких задержек картинки на Helios 300 точно не будет.

Кроме того, ноут здорово звучит за счет технологий Dolby Audio Premium и Acer TrueHarmony, а еще шустро грузит систему (в нем SSD на 512 гб). На нем можно не только играть, но и смотреть прохождение Red Dead Redemption 2 на ютубе или монтировать видео. Ноутбук напичкан всевозможными портами: есть USB 3.1 Type-C и USB 3.0 (заряжают без питания), два порта USB 2.0 и выход HDMI 2.0. Есть даже порт Gigabit Ethernet, если вы не признаете Wi-Fi и любите спотыкаться через провод.

В комплекте к ноуту идут белый коврик для мышки, сама мышь и наушники. Девайсы можно раздарить друзьям и сэкономить на подарках.

Кому дарить? Себе (периферию – друзьям).

Цена: 159 900 рублей.

Еще одно игровое чудо от Acer. Стоит как бодрая подержанная «Приора», но бензин дорожает быстрее игр, так что выбор очевиден.

Predator X27 – это топовый 27-дюймовый IPS 4К-монитор с технологией квантовых точек для цветопередачи и HDR Ultra. Если путаетесь в характеристиках: такая машина целиком раскроет и грядущий Cyberpunk 2077, и красоты Майнкрафта. Технология NVIDIA G-SYNС HDR автоматически затемняет и осветляет нужные участки экрана, который обновляется с частотой в 144 герца. Монитор идеально подойдет для игр, причем с запасом на годы вперед (в то время, как «Приора» рассыпется).

Выглядит монитор так, будто с него пускает ракеты (или пишет в твиттер) Илон Маск:металлическая подставка, съемная вешалка для гарнитуры (удобно). Экран регулируется по высоте, наклону, повороту и оснащен защитной системой «анти-девушка» – с трех сторон экран закрыт специальными панелями, поэтому она не увидит, правда ты очень занят по работе или гоняешь в доту.

Кому дарить: Женатым любителям доты.

Внимание! Не дарите Predator X-27 консольщикам. От резкого скачка качества изображения у них могут вытечь глаза.

Цена: 199 990 рублей.

Рок-н-ролл

У вас неплохой бюджет, но вы не готовы продавать последние предметы в Стиме, чтобы дарить ноут или монитор? Присмотритесь к достойной игровой периферии фирмы Redragon.

Redragon MEMEANLION CHROMA – проводная мышь, которую можно приспособить конкретно под себя, даже в самых мелочах: увеличить вес или сместить центр тяжести за счет 8 съемных грузиков, настроить DPI и скорость опроса, забить макросы, а затем сохранить все в настройках. Если проще: если повозиться, можно собрать мышку мечты.

Чтобы мышь не выскальзывала из потных ладошек, она покрыта Soft Rubber Skin, а благодаря тефлоновым ножкам она отлично скользит по столу. С этой мышью пинговать тиммейтам, что трон падает, можно с невероятной скоростью и удобством.

Еще на ней есть подсветка – чтобы не заблудиться по пути к любимой Доте, пока родители спят.

Кому дарить: фанатикам микроконтроля.

Цена со скидкой: 1690 рублей.

Во-первых: у Redragon HARA металлическое дно, а значит, ее сложно сломать об колено. Во-вторых: она влагоустойчивая, значит, ее не зальешь слезами после слитой катки. В-третьих: на клавиатуре несколько регулируемых режимов подсветки – можно сэкономить на новогодних гирляндах.

Но главное: она аппаратно блокирует клавишу Windows! Ты больше не вылетишь на рабочий стол в самый жаркий момент матча.

В целом, это надежная и мощная клавиатура, которой будет рад любой игрок.

Кому дарить: игрокам-фанатам, вылетающим на рабочий стол в самый жаркий момент матча.

Цена со скидкой: 2910 рублей.

У Redragon ASPIS PRO отличная звукоизоляция, которая пригодится игрокам любого возраста: школьникам – чтобы не слышать родителей, родителям – чтобы не слышать школьников. Хороший направленный микрофон поможет четко раздавать команды тиммейтам или даже записать плохой рэп-альбом.

Если захотите послушать музыку без палочки перед носом, микрофон снимается. И это не гибридность ради гибридности: уши имитируют работу 7 колонок и сабвуфера – это мощно.

Самая интересная фишка гарнитуры – встроенная вибрация. На максимальной громкости можно получить настоящую контузию в Battlefield и потом хвастаться друзьям.

Кому дарить: любителям послушать музыку между играми.

Цена со скидкой: 2910 рублей.

Джаз

Если ваших друзей уже ничем не удивишь, придется импровизировать. Здесь собраны игровые и околоигровые подарки, которые точно не ждешь под елкой, – они станут приятной (или нет) неожиданностью.

Персонажи Overwatch идеально подходят для коллабы с Lego: фигурки выглядят органично до такой степени, что если поклоннику игры выключат свет, ими можно продолжить матч прямо на кухонном столе.

Наборы начнут продавать 1 января, но предзаказать их можно уже сейчас. Наступать на фигурки все равно будет больно, но морально проще – офигенные же.

Кому дарить: поклонникам Overwatch.

Цена: от 1 399 рублей.

В этом году Nintendo выпустила компактную версию своей классической приставки. NES – это концентрированное счастье и погружение в детство для любого геймера. Только обшаривать район в поисках новых картриджей не придется: в приставку уже встроены 30 культовых игр. Да, среди них есть Марио.

На новой версии NES можно сохраняться, но это не по хардкору – лучше заранее отключите функцию и не говорите о ней другу.

Кому дарить: любому геймеру.

Цена: 3990 рублей.

Только не говорите, что никогда не катали в доту с чашкой чая и в одних трусах. Некоторые игроки вообще не признают другой дресс-код. Лучший подарок для них – огнеупорные трусы с Фэйслесс Войдом, которые гарантируют прирост к ММР и всегда свободную легкую линию.

Кому дарить: жестким керри.

Цена: 1109 рублей.