Мы запустили подкаст о спортивном кино! В первом выпуске – почему «Рокки» великий фильм не про бокс

Обсуждаем легендарное кино.

Привет! Меня зовут Иван Горбатенков, и я выпускающий редактор нашего раздела киберспорта, игр и кино на Sports.ru. Вместе с главным редактором того же раздела – Кириллом Новокщеновым – мы запускаем подкаст.

Этот подкаст «Каждый понедельник», в котором мы будем говорить о спорте. Точнее, о спортивном кино.

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В первом сезоне мы обсудим десять фильмов, которые уже стали классикой мирового (или как минимум отечественного) кино. Мы обсудим как историю созданий этих лент, так и то, чем события в них отличаются от реальной жизни (если, конечно, фильм заявлен как биография). Премии, критика, истории со съемочной площадки – здесь будет все, что стоит знать об этих фильмах.

И начинаем мы подкаст с одного из самых знаковых фильмов про спорт в истории. Это «Рокки» 1976 года. В первом выпуске мы изучаем историю мафии и американскую мечту, а также сравниваем трущобы Филадельфии с Петербургом в 90-е. Ниже вы найдете таймкоды всех основных событий, а также сам подкаст на всех платформах.

Таймкоды

0:00 У Кирилла не получается 0:25 Начало 3:20 Нужен ли спорт в спортивных фильмах 4:40 Бокс в «Рокки» – условность 5:50 Почему Сталлоне отказался от 300 тысяч долларов за сценарий 10:16 Сколько Слай заработал в итоге за первый фильм 10:50 «Рокки» – уникальная спортивная франшиза на 40+ лет 12:30 Трогательная история про собаку Сталлоне 14:20 «Рокки» – технический прорыв с шикарной операторской работой 21:38 Рокки – вообще-то мелкий мафиози. Но добрый. Обсуждаем мафию и социалку 23:30 Жители не знали про съемки – получилась классная импровизация 25:35 Рокки спас девочку, а вы даже не заметили 26:25 Иван вспоминает родной район Санкт-Петербурга 27:20 Великая история про то, как Карл Уэзерс получил роль Аполло 28:20 Как Рокки вообще получил бой с чемпионом 30:35 Фильм издевается над американской мечтой 33:10 Важнейшая сцена в «Рокки», которой могло не быть 34:55 Чем закончился бой и почему это не важно 36:10 Единственная смешная шутка за весь подкаст 39:07 Свидание Рокки и Эдриан – кринж или романтика? 44:50 У «Рокки» должна была быть другая концовка, но она сгорела 47:20 Вы помните, что Рокки сначала отказался от боя? Мы – нет 48:50 Как Рокки удалось продержаться 15 раундов против чемпиона? 52:20 Сталлоне еще и классный режиссер 53:25 Почему «Рокки» – великий фильм

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Делитесь впечатлениями – что вам понравилось в подкасте, что было плохо? Мы обязательно учтем все комментарии и в следующем выпуске станем еще лучше. А еще пишите, обсуждение какого спортивного фильма вы хотели бы услышать в следующем выпуске.