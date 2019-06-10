Больше ручного контроля и мишень. Это новая система штрафных ударов и пенальти в FIFA

Разработчики из EA Sports обещают, что геймплей в FIFA 20 будет значительно отличаться от прошлых версий игры. Одним из важных аспектов обновлений станут штрафные удары и пенальти.

Во время прямой трансляции EA Play показали несколько геймлейных кадров со стандартными положениям – по ним можно увидеть, что в FIFA 20 изменили механику прицеливания. Теперь при штрафных и пенальти вы будете видеть перед собой мишень, показывающую куда мяч полетит при стандартной силе удара и без закручивания:

Механика стандартов станет интуитивно понятнее для новичков. Но профессионалам система тоже даст преимущество – контроль за вращением мяча полностью в вашем распоряжении. Во время разбега правым стиком игрок будет подкручивать мяч в определенную сторону. Траектория позволит вам перекидывать стенку, обводить ее или пробить под ней. Также можно будет просто ударить на силу – главное не переусердствовать.

Блогеру с канала TFV Gaming удалось заснять серию пенальти из альфа-версии FIFA 20, доступной посетителям E3. Как видите, их механика не отличается от штрафных ударов, а мишень можно отключить:

Напомним, что FIFA 20 выходит 27 сентября. Стандартное издание игры на PC стоит 3499 рублей, на консолях – 4499 рублей.

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