Погба разбежался на 28 шагов перед пенальти. Вот как повторить это в FIFA

Никто в Англии не позволяет себе такой долгий, издевательски затянутый разбег. В матче с «Эвертоном» звезда «МЮ» Поль Погба достиг новой вершины – путь от линии штрафной до мяча занял 28 мелких шагов.

В FIFA можно повторить забег француза. Все, что вам потребуется:

• Отойти с помощью правого стика как можно дальше от мяча влево;

• Как только стартует разбег, оттяните левый стик влево;

• Главное – в последнюю секунду выбрать точное направление удара. Иначе Поль пробьет мимо ворот.

Поздравляем, ачивка «28 Полей» открыта для всех фанатов француза.

Погба всегда медленно бил пенальти. Даже в «Юве» и молодежке «МЮ»