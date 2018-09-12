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    Погба разбежался на 28 шагов перед пенальти. Вот как повторить это в FIFA

    Теги FIFA 19 Манчестер Сити Поль Погба Игры

    Никто в Англии не позволяет себе такой долгий, издевательски затянутый разбег. В матче с «Эвертоном» звезда «МЮ» Поль Погба достиг новой вершины – путь от линии штрафной до мяча занял 28 мелких шагов.

    В FIFA можно повторить забег француза. Все, что вам потребуется:

    • Отойти с помощью правого стика как можно дальше от мяча влево;

    • Как только стартует разбег, оттяните левый стик влево;

    • Главное – в последнюю секунду выбрать точное направление удара. Иначе Поль пробьет мимо ворот.

    Поздравляем, ачивка «28 Полей» открыта для всех фанатов француза.

    Погба всегда медленно бил пенальти. Даже в «Юве» и молодежке «МЮ» 

    Автор
    • peter bjorn

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