Дмитрий Губерниев об аресте Дурова во Франции: «Не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…»

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Дмитрий Губерниев считает, что арест Дурова нельзя прощать.

«Не, ну, Олимпиаду мы им простили!!! А Дурова не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…» – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

На ОИ-2024 спортсменам становилось плохо после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону. Возможно, это было из-за загрязнения реки испражнениями.

Также Губерниев поразмышлял о будущем без телеграма:

«Не беда, кончится телеграм, у нас есть почта, телеграф и телефон!!! Телеграммы исконные!!! Нас просто так не взять империалистам!!! Голубиную почту не всю искоренили на Руси… Но куда же теперь будут писать квасные????»

25 августа Павла Дурова задержали в Париже. Его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через Telegram.

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