Павла Дурова задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через Telegram. Среди прочего в мессенджере нелегально транслировали Лигу 1

Теги Происшествия Хейт Павел Дуров Крипта Telegram Железо

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже.

 

Информация об этом появилась во французских СМИ, в том числе La Gazette, LCI и TF1.

Сообщается, что ордер на задержание Павла Дурова получила судебная полиция Франции после предварительного расследования. Основатель Telegram попал в список разыскиваемых лиц по запросу управления по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, запрос действовал только на территории Франции. Дуров прилетел в Париж из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины.

Дурова считают причастным к соучастию незаконным действиям, проводимым через Telegram. Сюда входят торговля наркотиками, преступления против детей и мошенничество из-за отсутствия модерации в Telegram. Источник телеканала TF1 заявляет, что Дурова точно арестуют по вышеперечисленным поводам.

Ранее французские СМИ писали о снижении интереса зрителей к официальным трансляциям футбольной Лиги 1 в стране из-за цен на подписку. Самая дешевая стоит 15 евро в месяц, самая дорогая – 55 евро. Чтобы увидеть все матчи тура, необходимо платить минимум 45 евро в месяц.

Из-за этого во Франции выросла популярность пиратских альтернатив в Telegram, который не блокировал ссылки на пиратские трансляции своевременно. По данным RTL, матч первого тура «Гавр» – «ПСЖ» через пиратские трансляции посмотрело более 200 тысяч человек.

14 августа Павел Дуров поздравил Telegram с 11-м днем рождения.

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16 комментариев
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Спецслужбы западных стран обиделись,что Дуров не дает читать им сообщения пользователей. Скорее всего-операция под чужим флагом: заказчик- США,исполнитель-Франция.
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Список обвинений на несколько листов, лол
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Обвинение Дурова показывает, что обвинения в адрес фейсбука* тоже верны, по их собственным законам - площадка соучастник того, о чём разрешает писать на своих ресурсах.
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Забавный выстрел себе в колени от гениев французов, при идущей информацонной войне
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Приплели)
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А сколько сейчас в этой демократической стране дают за дискредитацию Лиги 1 с помощью Телеграма?
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За Пашка и двор стреляем в упор
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Ааа, так это по запросу ОККО спорт
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Ах вот оно что! Лигу1 транслировали. А то все гадают, за что же его задержали.
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Ладно там мошенничество..Но лигу 1? Нелегально? Это очень серьёзно.
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Ответ kowadu2
Дурову желаю свободы. Но обвиняют его не в "дискредитации власти" или пропаганде радужного флага (случай Фейсбука), а в отказе блокировать педофилов и наркодилеров.
блокируется там все и довольно быстро,даже трансляции рфпл,данные по запросу силовиков выдаются,все тоже самое,что и ват сап,что и вайбер...
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Ответ kowadu2
Дурову желаю свободы. Но обвиняют его не в "дискредитации власти" или пропаганде радужного флага (случай Фейсбука), а в отказе блокировать педофилов и наркодилеров.
А, ну тогда все норм. Торжество швабодки, получается.
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