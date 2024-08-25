Павла Дурова задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через Telegram. Среди прочего в мессенджере нелегально транслировали Лигу 1

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже.

Информация об этом появилась во французских СМИ, в том числе La Gazette, LCI и TF1.

Сообщается, что ордер на задержание Павла Дурова получила судебная полиция Франции после предварительного расследования. Основатель Telegram попал в список разыскиваемых лиц по запросу управления по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, запрос действовал только на территории Франции. Дуров прилетел в Париж из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины.

Дурова считают причастным к соучастию незаконным действиям, проводимым через Telegram. Сюда входят торговля наркотиками, преступления против детей и мошенничество из-за отсутствия модерации в Telegram. Источник телеканала TF1 заявляет, что Дурова точно арестуют по вышеперечисленным поводам.

Ранее французские СМИ писали о снижении интереса зрителей к официальным трансляциям футбольной Лиги 1 в стране из-за цен на подписку. Самая дешевая стоит 15 евро в месяц, самая дорогая – 55 евро. Чтобы увидеть все матчи тура, необходимо платить минимум 45 евро в месяц.

Из-за этого во Франции выросла популярность пиратских альтернатив в Telegram, который не блокировал ссылки на пиратские трансляции своевременно. По данным RTL, матч первого тура «Гавр» – «ПСЖ» через пиратские трансляции посмотрело более 200 тысяч человек.

14 августа Павел Дуров поздравил Telegram с 11-м днем рождения.

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