Мэддисон о фигурном катании: «Все эти тренеры эксплуатируют несчастных девочек. Их подкладывают под олигархов, известная история всем»

Стример Илья «Maddyson» Давыдов ответил на высказывание заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Все эти тренеры эксплуатируют несчастных девочек. Когда фигуристки после 16 лет не могут прыгнуть какой-нибудь четверной, то у них ломается жизнь, если они не устроятся в ледовое шоу. Их подкладывают под олигархов, известная история всем, я думаю. Девочек заставляют плясать в мини-юбках, а когда они становятся отработанным материалом, то тренеры сами же их поливают токсичной грязью и списывают, ломая их жизнь.

Я слышал, что хотят вводить какой-то возрастной ценз. Но я бы его вводил не только на то, чтобы несовершеннолетние девочки прыгали в стрингах на коньках или без коньков, но и на просмотр этого зрелища. Количество неадекватных людей все это смотрит. Воинственные домохозяйки, любительницы фигурного катания, страшнее футбольных фанатов. Они могут и глаз выцарапать, если обидеть Леночку, Танечку, Алиночку там или еще кого-то.

Если вы не верите мне, что фигурное катание используется для того, чтобы мастурбировать на, прости Господи, малолетних, достаточно посмотреть различные форумы, какие кадры там выкладываются, ракурсы фотографий. Да на саму экипировку этих так называемых спортсменок. Если я придурок, то кто тогда эти люди, которые со мной спорят? Что они защищают? Я думаю, что я как раз таки умный, а там – маразм.

Та же Тарасова наверняка где-нибудь в Госдуме сидит. И выступает с очень важными мнениями, что нам легионеры в футболе не нужны, что пенсии не нужны или еще что-то не нужно. Зато нам необходимо фигурное катание, смотреть на то, как девочки в стрингах прыгают на льду в 13 лет. И какой-нибудь подпивас сидит перед телевизором и мастурбирует, а домохозяйки сидят и обсуждают. Они спорят, кто как прыгнет, готовы волосы выгрызть друг другу на голове. Это же позорище какое-то, просто стыдно», – поделился Илья на стриме.

Ранее Мэддисон высказался о фигурном катании. Ему ответила Татьяна Тарасова и тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

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