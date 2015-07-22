Nike станет партнером главной китайской лиги по LoL. Сумма контракта – почти 1,5 миллиарда долларов

Портал Lanxiongsports сообщил, что Nike и LoL Pro League, главный турнир Китая по League of Legends, станут партнерами.

В рамках соглашения компания выпустит игровую форму, одежду, обувь и атрибутику для всех команд лиги.

Сумма и сроки контракта неизвестны, но предполагается, что Nike заплатит меньше 10 млрд юаней (1,44 млрд долларов) за 5 лет, о чем сообщалось ранее.

В октябре Nike впервые подписала контракт с киберспортсменом: игрок Invictus Gaming Цзянь «Uzi» Цихао стал лицом рекламной кампании бренда «Dribble &» в Китае.