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  • Минспорт готовит нормативы для киберспортсменов: бег на 30 метров за 5,8 секунды, отжимания и 180 кликов мышкой за 30 секунд
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Минспорт готовит нормативы для киберспортсменов: бег на 30 метров за 5,8 секунды, отжимания и 180 кликов мышкой за 30 секунд

Киберспортсменов могут обязать сдавать нормативы по физподготовке.

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Минспорт подготовил проект нового федерального стандарта спортивной подготовки для киберспортсменов. Документ должен заменить две предыдущие версии, так и не вступившие в силу. Новый стандарт может заработать уже с января 2026 года.

Согласно проекту, для получения квалификации спортсмены должны будут подтвердить не только игровые навыки, но и физическую форму. Среди обязательных нормативов:

  • бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для юношей, 6,1 – для девушек)

  • челночный бег 3×10 метров (9,2 секунды для юношей, 9,6 – для девушек)

  • отжимания от пола (12 раз для юношей, 6 – для девушек)

  • клик-тест: за 30 секунд нужно не менее 180 раз нажать левой кнопкой мыши «ведущей рукой»

Организации, отвечающие за подготовку киберспортсменов, должны будут обеспечить спортсменов экипировкой, а при выездах — оплатить проезд и проживание. Стандарт также содержит требования к инфраструктуре: тренировочные площадки должны быть оснащены тренажерными залами, раздевалками, душевыми и медицинскими пунктами.

Киберспорт был официально признан спортивной дисциплиной в России в 2016 году, а в 2021 правительственная комиссия утвердила «дорожную карту» развития направления, включая программы для вузов.

Ранее киберспортсмены уже пытались сдать нормативы, указанные в предыдущих версиях документа.

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Опубликовала: Алина Карамова
Источник: Коммерсант
Киберспорт
Министерство спорта России
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