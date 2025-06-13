Криштиану Роналду стал глобальным амбассадором Esports World Cup

Криштиану Роналду представлен в качестве глобального амбассадора EWC.

«Я горжусь тем, что стал глобальным амбассадором Esports World Cup и стою вместе с киберспортсменами, которые преодолевают преграды и вдохновляют новое поколение», – написал Криштиану Роналду в твиттере.

«Добро пожаловать, Криштиану, в качестве глобального амбассадора Esports World Cup!

GOAT футбола, объединяющий всех через игру. Вместе мы поддерживаем новое поколение киберспортсменов, которые стремятся к вершинам», – говорится в анонсе Роналду в твиттере EWC.

Esports World Cup пройдет с 8 июля по 24 августа по 25 киберспортивным дисциплинам. Общий призовой фонд соревнований составит 70 млн долларов.

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