Мбаппе, Холанд и Родри получили самый высокий рейтинг в FC 25 – 91, Месси – 88
EA Sports огласила официальные рейтинги в FC 25.
Килиану Мбаппе, Эрлингу Холанду и Родри сделали самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе – 91.
90 рейтинга получили Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Кевин де Брюйне и Харри Кейн.
У Лионеля Месси в FC 25 этот показатель будет равен 88.
Релиз FC 25 состоится 27 сентября 2024 года на ПК и консолях. В игре будут русские комментарии и интерфейс.
Ранее Бэйл, Тюрам и пять футболисток получили карточки кумиров в FC 25.
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