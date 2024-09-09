Мбаппе, Холанд и Родри получили самый высокий рейтинг в FC 25 – 91, Месси – 88

Теги Лионель Месси Кевин де Брюйне Харри Кейн футбольные симуляторы Килиан Мбаппе Родри Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд EA Sports Джуд Беллингем EA Sports FC 25 Игры

EA Sports огласила официальные рейтинги в FC 25.

Килиану МбаппеЭрлингу Холанду и Родри сделали самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе – 91.

90 рейтинга получили Джуд БеллингемВинисиус ЖуниорКевин де Брюйне и Харри Кейн.

У Лионеля Месси в FC 25 этот показатель будет равен 88.

Релиз FC 25 состоится 27 сентября 2024 года на ПК и консолях. В игре будут русские комментарии и интерфейс.

Ранее Бэйл, Тюрам и пять футболисток получили карточки кумиров в FC 25.

В FC 25 новые герои. Сыграем за Эдена Азара и Джейми Каррагера!

В FС 25 – 8 новых кумиров. Кто они?

 

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