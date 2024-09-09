Мбаппе, Холанд и Родри получили самый высокий рейтинг в FC 25 – 91, Месси – 88

EA Sports огласила официальные рейтинги в FC 25.

Килиану Мбаппе, Эрлингу Холанду и Родри сделали самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе – 91.

90 рейтинга получили Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Кевин де Брюйне и Харри Кейн.

У Лионеля Месси в FC 25 этот показатель будет равен 88.

Релиз FC 25 состоится 27 сентября 2024 года на ПК и консолях. В игре будут русские комментарии и интерфейс.

Ранее Бэйл, Тюрам и пять футболисток получили карточки кумиров в FC 25.

В FC 25 новые герои. Сыграем за Эдена Азара и Джейми Каррагера!

В FС 25 – 8 новых кумиров. Кто они?