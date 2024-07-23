МОК проголосовал за создание Олимпийских киберспортивных игр

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МОК проголосовал за создание Олимпийских киберспортивных игр.

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23 июля на 142-м собрании МОК (Кибер: Международный олимпийский комитет) проголосовали за создание Олимпийских киберспортивных игр.

Решение было принято единогласно всеми участниками.

Первые олимпийские киберспортивные игры могут пройти в Саудовской Аравии в 2025 году.

В июне МОК начал рассматривать создание Олимпийских киберспортивных игр.

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