Конор Макгрегор появится в игре Hitman 3 в качестве жертвы

Конора Макгрегора добавят в Hitman 3.

Боец смешанных единоборств будет добавлен в следующую бесплатную миссию.

Она станет доступна с 27 июня по 29 июля. В ней Макгрегор получит псевдоним Disruptor.

По сюжету игроку предстоит убить спортсмена, а также спасти его оппонента.

В честь этого в Hitman: World of Assassination также добавят пальто и гирю в цветах флага Ирландии.

Hitman 3 – игра в жанре стелс-экшен, в которой киллер устраняет по контракту людей. Метод убийства зависит от желания игрока – отправление, несчастный случай, выстрел и другие способы.

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