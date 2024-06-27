Конор Макгрегор появится в игре Hitman 3 в качестве жертвы
Конора Макгрегора добавят в Hitman 3.
Боец смешанных единоборств будет добавлен в следующую бесплатную миссию.
Она станет доступна с 27 июня по 29 июля. В ней Макгрегор получит псевдоним Disruptor.
По сюжету игроку предстоит убить спортсмена, а также спасти его оппонента.
В честь этого в Hitman: World of Assassination также добавят пальто и гирю в цветах флага Ирландии.
Hitman 3 – игра в жанре стелс-экшен, в которой киллер устраняет по контракту людей. Метод убийства зависит от желания игрока – отправление, несчастный случай, выстрел и другие способы.
Важнейший бафф в Shadow of the Erdtree – без него вас убьют даже собаки
«Смуту» рекламируют Бузова, Валиева и еще куча звезд. Разработчики утверждают: они просто «помогают»