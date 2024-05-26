Новая FIFA может выйти к чемпионату мира по футболу 2026 года. Ее разработкой займутся авторы NBA 2K и WWE 2K

Появилась информация о разработке и релизе новой FIFA.

Инсайдер MohPlay уверяет, что права на новую FIFA перешли к 2K, которая занимается сериями NBA 2K и WWE 2K.

Студия продолжит разрабатывать серию после расторжения контракта с Electronic Arts.

Релиз FIFA 2K25 должен быть приурочен к чемпионату мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде.

В 2022 году FIFA официально расторгла контракт на производство футбольных симуляторов с Electronic Arts.

А уже в сентябре 2023 года EA Sports выпустила следующую игру в серии, но под названием EA Sports FC 24.

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