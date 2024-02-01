Сэм Бриджес и Эль Фаннинг в первом трейлере Death Stranding 2. Игра выйдет в 2025 году на PS5

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Представлен первый трейлер Death Stranding 2.

Студия Хидэо Кодзимы показала первый трейлер Death Stranding 2 на презентации State of Play.

Релиз проекта состоится в 2025 году на PlayStation 5. Точной даты выхода пока нет.

Актеры в Death Stranding 2

Отметим, что одну из главных ролей в игре исполнила актриса Эль Фаннинг, известная по «Малефисенте» и «Закону ночи».

Кодзима ранее подарил Фаннинг консоль, чтобы она смогла сыграть в Death Stranding 2.

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