Лионель Месси попал в команду года по версии EA Sports FC вместе с Холандом и Мбаппе

Теги EA Sports EA Sports FC Игры

EA Sports опубликовала команды года в EA Sports FC.

Лионель Месси попал в команду года по версии EA Sports FC.

Также в команде Эрлинг Холанд и еще 3 игрока «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе, Джуд Белингем, Вирджил Ван Дейк, Тео Эрнандес, Джереми Фримпонг и Алиссон.

Мужская команда года:

Женская команда года:

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