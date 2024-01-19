Лионель Месси попал в команду года по версии EA Sports FC вместе с Холандом и Мбаппе

EA Sports опубликовала команды года в EA Sports FC.

Лионель Месси попал в команду года по версии EA Sports FC.

Также в команде Эрлинг Холанд и еще 3 игрока «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе, Джуд Белингем, Вирджил Ван Дейк, Тео Эрнандес, Джереми Фримпонг и Алиссон.

Мужская команда года:

Женская команда года:

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