Не пропусти зимнюю распродажу Steam
С 21 декабря по 4 января в Steam проходит крупнейшая ежегодная распродажа – Winter Sale 2023. Игры продаются со скидкой до 80%.
Через сервис Steam (Казахстан) в QIWI Кошельке можно выгодно купить игры недоступные в России: новую часть долгожданной серии или популярный релиз от западного разработчика.
Вот как это сделать:
- Зайди на сайт qiwi.com или в приложение QIWI Кошелек;
- Выбери раздел «Игры» или «Развлечения»;
- Нажми на кнопку «Steam (Казахстан)»;
- Введи свой логин от Steam;
- Введи сумму, которую хочешь пополнить;
- Подтверди оплату.
Важно знать:
- Можно купить любые игры. В казахстанском аккаунте Steam есть все игры, которые доступны в мире.
- Выгодная автоконвертация, все происходит автоматически.
- Пополнять Steam легко и просто. Используй свой основной рублевый QIWI Кошелек. Просто вводишь свой логин Steam, сумму и подтверждаешь оплату.
- Надежный способ оплаты, сервис работает стабильно. Моментальное пополнение без глюков. Не нужно ждать подтверждения или решать проблемы с техподдержкой.
Вот несколько советов, как сэкономить на зимней распродаже
- Запланируй свои покупки заранее: создай вишлист игр и следи за их скидками.
- Не упусти шанс! В первые дни распродажи цены на самые популярные игры могут снижаться до 70% или даже 80%.
- Будь в курсе специальных предложений: Steam регулярно проводит акции и раздает бесплатные игры.
Реклама ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), БИН 060640010247.
erid: 2SDnjeLaqyS