Не пропусти зимнюю распродажу Steam

Теги Распродажа в Steam Игры

С 21 декабря по 4 января в Steam проходит крупнейшая ежегодная распродажа – Winter Sale 2023. Игры продаются со скидкой до 80%.

Через сервис Steam (Казахстан) в QIWI Кошельке можно выгодно купить игры недоступные в России: новую часть долгожданной серии или популярный релиз от западного разработчика.

Вот как это сделать:

  1. Зайди на сайт qiwi.com или в приложение QIWI Кошелек;
  2. Выбери раздел «Игры» или «Развлечения»;
  3. Нажми на кнопку «Steam (Казахстан)»;
  4. Введи свой логин от Steam;
  5. Введи сумму, которую хочешь пополнить;
  6. Подтверди оплату.

Важно знать:

  • Можно купить любые игры. В казахстанском аккаунте Steam есть все игры, которые доступны в мире.
  • Выгодная автоконвертация, все происходит автоматически.
  • Пополнять Steam легко и просто. Используй свой основной рублевый QIWI Кошелек. Просто вводишь свой логин Steam, сумму и подтверждаешь оплату.
  • Надежный способ оплаты, сервис работает стабильно. Моментальное пополнение без глюков. Не нужно ждать подтверждения или решать проблемы с техподдержкой.

Вот несколько советов, как сэкономить на зимней распродаже

  • Запланируй свои покупки заранее: создай вишлист игр и следи за их скидками.
  • Не упусти шанс! В первые дни распродажи цены на самые популярные игры могут снижаться до 70% или даже 80%.
  • Будь в курсе специальных предложений: Steam регулярно проводит акции и раздает бесплатные игры.

Пополнить QIWI Кошелек

Реклама ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), БИН 060640010247.
erid: 2SDnjeLaqyS

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