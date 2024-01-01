Не пропусти зимнюю распродажу Steam

С 21 декабря по 4 января в Steam проходит крупнейшая ежегодная распродажа – Winter Sale 2023. Игры продаются со скидкой до 80%.

Через сервис Steam (Казахстан) в QIWI Кошельке можно выгодно купить игры недоступные в России: новую часть долгожданной серии или популярный релиз от западного разработчика.

Вот как это сделать:

Зайди на сайт qiwi.com или в приложение QIWI Кошелек; Выбери раздел «Игры» или «Развлечения»; Нажми на кнопку «Steam (Казахстан)»; Введи свой логин от Steam; Введи сумму, которую хочешь пополнить; Подтверди оплату.

Важно знать:

Можно купить любые игры. В казахстанском аккаунте Steam есть все игры, которые доступны в мире.

В казахстанском аккаунте Steam есть все игры, которые доступны в мире. Выгодная автоконвертация , все происходит автоматически.

, все происходит автоматически. Пополнять Steam легко и просто . Используй свой основной рублевый QIWI Кошелек. Просто вводишь свой логин Steam, сумму и подтверждаешь оплату.

. Используй свой основной рублевый QIWI Кошелек. Просто вводишь свой логин Steam, сумму и подтверждаешь оплату. Надежный способ оплаты, сервис работает стабильно. Моментальное пополнение без глюков. Не нужно ждать подтверждения или решать проблемы с техподдержкой.

Вот несколько советов, как сэкономить на зимней распродаже

Запланируй свои покупки заранее: создай вишлист игр и следи за их скидками.

Не упусти шанс! В первые дни распродажи цены на самые популярные игры могут снижаться до 70% или даже 80%.

Будь в курсе специальных предложений: Steam регулярно проводит акции и раздает бесплатные игры.

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