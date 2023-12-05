🔥Вышел первый трейлер GTA 6. Релиз игры будет в 2025 году

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Вышел первый трейлер GTA 6.

Rockstar представила трейлер GTA 6.

Действия игры пройдут в Vice City. Видео собрало 80 тысяч просмотров за первые 30 минут. Rockstar выпустила трейлер раньше запланированного релиза из-за того, что в сети появился слитый трейлер.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год.

Ранее трейлер GTA 6 набрал более 500 тысяч лайков на YouTube за 20 часов до выхода, сейчас на видео 2 миллиона лайков.

Когда анонсируют GTA 6? Теперь мы знаем ответ

Первая официальная картинка GTA 6! Показали город и дату трейлера

 

 

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2 комментария
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Фар Край 7 какой-то, прости Джа
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2025 год. 14 лет дойки гта5. Трейлер больше чем за год. Ну такое
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