🔥Вышел первый трейлер GTA 6. Релиз игры будет в 2025 году
Вышел первый трейлер GTA 6.
Rockstar представила трейлер GTA 6.
Действия игры пройдут в Vice City. Видео собрало 80 тысяч просмотров за первые 30 минут. Rockstar выпустила трейлер раньше запланированного релиза из-за того, что в сети появился слитый трейлер.
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год.
Ранее трейлер GTA 6 набрал более 500 тысяч лайков на YouTube за 20 часов до выхода, сейчас на видео 2 миллиона лайков.
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