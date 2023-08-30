Нападающий «Ман Сити» Холанд: «Я играю в FIFA и немного в Minecraft»

Нападающий «Ман Сити» Холанд назвал игры, в которых расслабляется.

Эрлинг Холанд, помимо FIFA, увлекается игрой в Minecraft.

«Да, я занимаюсь и простыми вещами, чтобы расслабиться. Играю в FIFA и немного играю в Minecraft со своими друзьями. На самом деле мне это нравится – знаете, сидеть в наушниках с микрофоном.

Друзья сидят в Норвегии, а я сижу в Англии, и мы просто болтаем ни о чем», – поделился Холанд в ImPaulsive Podcast у Логана Пола.

Ранее Холанд уже публиковал в сторис момент игры в Minecraft, подписав фотографию словом «Сквад».

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, является самой продаваемой видеоигрой на сегодняшний день. Общий тираж продаж на всех платформах – более 238 миллионов копий.

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