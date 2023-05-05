Fortnite стала Олимпийской киберспортивной дисциплиной

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Fortnite вошла в список Олимпийских киберспортивных дисциплин.

Olympic Esports пройдет с 22 по 25 июня в Сингапуре. Квалификационные раунды проходят с 1 марта.

Авторы Fortnite создали специальный остров с мишенями, на котором игроки будут участвовать в турнирах по спортивной стрельбе.

Организаторы турнира отметили, что Fortnite отражает реальные виды спорта, поэтому на соревновании не представлены такие дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.

  • Стрельба из лука (Tic Tac Bow)
  • Бейсбол (WBSC eBaseball: Power Pros)
  • Шахматы (Chess.com)
  • Велогонки (Zwift)
  • Танцы (Just Dance)
  • Автоспорт (Gran Turismo)
  • Парусный спорт (Virtual Regatta)
  • Теннис (Tennis Clash)
  • Тхэквондо (World Taekwondo VR)

В 2022 году прошла Олимпийская серия по киберспорту, в программе которой были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.

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