Fortnite стала Олимпийской киберспортивной дисциплиной

Fortnite вошла в список Олимпийских киберспортивных дисциплин.

Olympic Esports пройдет с 22 по 25 июня в Сингапуре. Квалификационные раунды проходят с 1 марта.

Авторы Fortnite создали специальный остров с мишенями, на котором игроки будут участвовать в турнирах по спортивной стрельбе.

Организаторы турнира отметили, что Fortnite отражает реальные виды спорта, поэтому на соревновании не представлены такие дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.

Стрельба из лука (Tic Tac Bow)

Бейсбол (WBSC eBaseball: Power Pros)

Шахматы (Chess.com)

Велогонки (Zwift)

Танцы (Just Dance)

Автоспорт (Gran Turismo)

Парусный спорт (Virtual Regatta)

Теннис (Tennis Clash)

Тхэквондо (World Taekwondo VR)

В 2022 году прошла Олимпийская серия по киберспорту, в программе которой были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.

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