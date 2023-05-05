Fortnite стала Олимпийской киберспортивной дисциплиной
Fortnite вошла в список Олимпийских киберспортивных дисциплин.
Olympic Esports пройдет с 22 по 25 июня в Сингапуре. Квалификационные раунды проходят с 1 марта.
Авторы Fortnite создали специальный остров с мишенями, на котором игроки будут участвовать в турнирах по спортивной стрельбе.
Организаторы турнира отметили, что Fortnite отражает реальные виды спорта, поэтому на соревновании не представлены такие дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.
- Стрельба из лука (Tic Tac Bow)
- Бейсбол (WBSC eBaseball: Power Pros)
- Шахматы (Chess.com)
- Велогонки (Zwift)
- Танцы (Just Dance)
- Автоспорт (Gran Turismo)
- Парусный спорт (Virtual Regatta)
- Теннис (Tennis Clash)
- Тхэквондо (World Taekwondo VR)
В 2022 году прошла Олимпийская серия по киберспорту, в программе которой были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.
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