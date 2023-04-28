В FIFA 23 появился перфоманс Александра Мостового в образе царя

Теги Александр Мостовой FIFA 23 Игры

В FIFA 23 появился перфоманс Александра Мостового в образе царя (его футбольное прозвище).

На портрете в игре Мостовой изображен с военными орденами и триколором. 

Теперь в игре можно украсить стадион портретом экс-футболиста сборной России. Набор – уникальный, он появился у подписчиков EA Play. 

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10 комментариев

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banchik1
Ответ Bogdan Shargorodski
Никто не знает как его получить?
Получить тренерскую лицензию.
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Alex Mark
А Вы над ним смеялись!
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Bogdan Shargorodski
Никто не знает как его получить?
+1
0
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Валерий Рытов
Ответ Bogdan Shargorodski
Никто не знает как его получить?
У меня автоматом упал в клуб. Похоже, из-за подписки EA Play (например, активируется с Game Pass).
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Daas Holding
Ну, вот и всё! Слуцкий проиграл ))) И теперь Александру Владимировичу должны принести папирус с тренерской лицензией!
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Dahl
Теперь в FIFA осталось добавить Канчельскиса в образе Великого Князя, Степанову в образе императрицы и Пирса Моргана в образе Менестреля – и будет комбо супергероев спортса))
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Сергей Королев
А в пиратку можно поиграть или опять эту дурацкую лицензию нужно получать?
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Sasha831
И пусть теперь почтальон Моставечкин станет добрым.
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Redmurza
Черт, надеюсь, все же можно будет не только по подписке получить, вечером проверю)
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s_kapa
Годный троллинг
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