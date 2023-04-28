В FIFA 23 появился перфоманс Александра Мостового в образе царя (его футбольное прозвище).

На портрете в игре Мостовой изображен с военными орденами и триколором.

Теперь в игре можно украсить стадион портретом экс-футболиста сборной России. Набор – уникальный, он появился у подписчиков EA Play.

Сборная России и российские клубы были удалены из FIFA 22 и не попали в FIFA 23.

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