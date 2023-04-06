«Это будущее интерактивного футбола». EA расскажет про EA Sports FC в июле

Electronic Arts представила логотип EA Sports FC.

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Компания заявила, что первые подробности о футбольном симуляторе появятся в июле текущего года.

Также разработчики отметили, что EA Sports FC станет «будущем интерактивного футбола».

Вероятно, компания откажется от ежегодного выпуска новых частей, а сконцентрируется на обновлениях для игры.

В EA Sports FC вернутся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA Football.

В середине марта стало известно, что ФИФА выпустит свой футбольный симулятор.

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