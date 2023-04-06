«Это будущее интерактивного футбола». EA расскажет про EA Sports FC в июле

Теги Electronic Arts EA Sports Симуляторы FIFA 23 EA Sports FC Игры

Electronic Arts представила логотип EA Sports FC.

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Компания заявила, что первые подробности о футбольном симуляторе появятся в июле текущего года.

Также разработчики отметили, что EA Sports FC станет «будущем интерактивного футбола».

Вероятно, компания откажется от ежегодного выпуска новых частей, а сконцентрируется на обновлениях для игры.

В EA Sports FC вернутся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA Football.

В середине марта стало известно, что ФИФА выпустит свой футбольный симулятор.

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2 комментария

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Samsung jerry7
Ответ Jackpot
Было бы неплохо с обновлениями как в eFootball. Купил один раз и катаешь сколько влезет
А лучше бы сделали платным только UT в который играют 99.9% игроков. Я лично хочу в про клубы, но 5к отдавать, чтобы поиграть проклубы пару раз в неделю - такое.
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Jackpot
Было бы неплохо с обновлениями как в eFootball. Купил один раз и катаешь сколько влезет
0
0
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