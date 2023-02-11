EA Sports и АПЛ заключат соглашение на 480 млн фунтов

Премьер-лига намеревается заключить контракт с EA Sports на сумму более 480 миллионов фунтов стерлингов.

Разыгрываем две копии Hogwarts Legacy в нашей игровой телеге. Подпишись и играй!

Эта сумма вдвое превышает стоимость существующей сделки.

20 клубов уже дали добро на подписание. Этот контракт позволит EA использовать образы игроков Премьер-лиги для симулятора FIFA, который с 2024-го будет выходить под названием EA Sports FC.

Согласно прогнозам, сделка принесет огромную финансовую прибыль командам, при этом руководитель одного из клубов ожидает, что ежегодные доходы составят около 80 миллионов фунтов стерлингов.

При этом студия сохранит свою лицензию на выпуск футбольных симуляторов высшей лиги

Ранее EA объявила, что собирается разорвать связи с глобальным руководящим органом футбола FIFA после 30-летней истории сотрудничества.

В 2022 году было объявлено, что FIFA 23 станет последней частью игры, носящей аббревиатуру руководящего органа.

Новая серия игр будет называться EA Sports FC, но предполагается, что права на игроков, стадионы и клубы это не затронет, поскольку они являются частью отдельной сделки.

Первые впечатления от Hogwarts Legacy: я влюбился. Несмотря на ужасные сайды и нудные сражения

Какие уроки будут в Hogwarts Legacy? Варим зелья и сопротивляемся «Империусу»