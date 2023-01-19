Месси с рейтингом 98 возглавил команду года в FIFA 23. Мбаппе, Бензема и де Брюйне оценили в 97 баллов

EA Sports опубликовала команду года в FIFA 23.

Лучшим игроком 2022 года стал Лионель Месси из «ПСЖ», получивший 98 рейтинга. Далее идут Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») с рейтингом 97.

Ранее в FIFA 23 нашли пасхалку от владельца «Рексхэма» Райана Рейнольдса, который шутит над «Ливерпулем».

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Команда года в FIFA 23