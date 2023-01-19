Месси с рейтингом 98 возглавил команду года в FIFA 23. Мбаппе, Бензема и де Брюйне оценили в 97 баллов

Теги Карим Бензема Лионель Месси Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе EA Sports FIFA 23 Игры

EA Sports опубликовала команду года в FIFA 23.

Лучшим игроком 2022 года стал Лионель Месси из «ПСЖ», получивший 98 рейтинга. Далее идут Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») с рейтингом 97.

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Команда года в FIFA 23

  • Тибо Куртуа – 96
  • Ашраф Хакими – 94
  • Эдер Милитао – 94
  • Тео Эрнандес – 94
  • Вирджил ван Дейк – 96
  • Джуд Беллингем – 95
  • Кевин де Брюйне – 97
  • Лука Модрич – 96
  • Карим Бензема – 97
  • Киллиан Мбаппе – 97
  • Лионель Месси – 98

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1 комментарий

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AKhazhi
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