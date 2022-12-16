Гендиректор футбольной Суперлиги: «18-летний тинейджер смотрит 300 часов футбола в FIFA 23 и только 10 часов реального футбола»

Генеральный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт высказался о популярности FIFA среди подростков.

«Сейчас 18-летний тинейджер смотрит 300 часов в футбола в FIFA 23 (видеоигре) и только 10 часов реального футбола. Матч Лиги чемпионов собирает аудиторию в 10 раз больше, чем малозначимый матч.

Нас не устраивает, что они смотрят хайлайты в тиктоке. Мы не пользуемся тем, что молодежь поддерживает такое предложение, я не знаю почему. Мы должны дать молодым людям то, чего они хотят», – заявил Райхарт, комментируя падение интереса к реальному футболу и идею создания Суперлиги – отдельного соревнования по футболу для определенного количества европейских топ-клубов.

Перед стартом ЧМ по футболу продажи FIFA в России увеличились в 4 раза.

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