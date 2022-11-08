FIFA 23 предсказала победу Аргентины на чемпионате мира по футболу и «Золотой мяч» Месси

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FIFA 23 сделала прогноз на победителя чемпионата мира по футболу.

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EA, создатель компьютерной игры FIFA 23, отметила, что в симуляции сборные Бразилии, Аргентины, Франции и Германии без проблем выиграли свои группы и вышли в плей-офф. 

Согласно симуляции, сборная США выиграла группу В, а сборная Англии заняла второе место. Из группы Н отобрались Португалия и Южная Корея.

Участники и сетка финального этапа ЧМ-22 в симуляции FIFA 23:

 

Также симуляция предсказала, что «Золотой мяч» ЧМ-22 получит Лионель Мессии, а «Золотую перчатку» – Эмилиано Мартинес.

Руй Патрисиу (Португалия), Доминик Ливакович (Хорватия) и Алиссон (Бразилия) набрали такое же количество очков, но в итоге награду выиграл вратарь аргентинской сборной, так как его команда прошла в турнире дальше. 

Отмечается, что FIFA правильно предсказала победителей трех последних чемпионатов мира в 2010, 2014 и 2018 годах.

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